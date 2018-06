Frankfurt (ots) - Die Konsumausgaben in Deutschland für Produkte aus den Bereichen Schönheitspflege und Haushaltspflege sind im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen, teilt der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) mit. Der Exportumsatz deutscher Anbieter ist mit 3,5 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode ebenfalls deutlich auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen.



Produkte der Schönheits- und Haushaltspflege begleiten Verbraucher in ihrem täglichen Leben und tragen zu Schönheit und Selbstsicherheit, Wohlbefinden und Werterhalt bei. Die Bedeutung der Produkte für Verbraucher zeigt sich in den steigenden Konsumausgaben in Deutschland: Im ersten Quartal 2018 gaben Verbraucher für Schönheitspflegemittel 2,7 Milliarden Euro aus. Das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Größter Wachstumstreiber ist die Produktgruppe Haarpflege mit einem Umsatz von 431 Millionen Euro (plus 6,8 Prozent). Ebenfalls gestiegen sind die Ausgaben für Mund- und Zahnpflege um 5,3 Prozent auf 376 Millionen Euro.



Auch die Ausgaben für Haushaltspflegemittel stiegen auf 1,1 Milliarden Euro, ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Am stärksten wuchs die Produktkategorie Geschirrspülmittel, für die Konsumenten 201 Millionen Euro und damit 5,3 Prozent mehr ausgaben. Zugelegt haben auch Reinigungsmittel um 3,4 Prozent auf 293 Millionen Euro Umsatz. [...]



Inlands-Zahlen auf Basis von Daten Januar bis März 2018 von IRI Information Resources GmbH, Marktgrößen zu Endverbraucherpreisen



Quelle Exportzahlen: Statistisches Amt der EU (Eurostat) Produktionsstatistik (PRODCOM-Liste), Q1 2018 (vorläufige Zahlen) Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermittel, Körperpflegemittel und Duftstoffe



