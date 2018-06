Dortmund (ots) - Kunden und Vermittler sind sich einig: Die Continentale Krankenversicherung und die Continentale Lebensversicherung bieten Top-Produkte und qualitativ hochwertigen Service. Focus-Spezial und die Statistikdatenbank Statista haben die Auszeichnung "Top-Versicherung 2018" an die besten Anbieter von Versicherungsprodukten verliehen. Außerdem ermittelten die Experten die besten Anbieter für bestimmte Zielgruppen wie "Junge Leute".



Die Continentale-Unternehmen überzeugen im Gesamtranking unter anderem in den Produktbereichen Zahnzusatz-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Insbesondere zeichnen sie sich in den Einzelkategorien Transparenz und faire Schadens- und Leistungsregulierung aus.



Garant für gute Produkte



Dr. Christoph Helmich, Vorstandsvorsitzender im Continentale Versicherungsverbund: "Erneut überzeugten unsere nachhaltig kalkulierten Produkte und unser Service - nicht nur die Kunden, sondern auch Vermittler."



Statista befragte mehr als 5.000 Kunden zu ihren Erfahrungen mit Versicherungsanbietern. Die Kundenbewertung erfolgte online und umfasste Bereiche wie Transparenz, Zufriedenheit, Betreuung und Leistungsregulierung. Insgesamt wurden etwa 36.000 Kundenurteile abgegeben. Außerdem wurden etwa 8.000 unabhängige Versicherungsmakler zu ihren Erfahrungen und ihrer Bereitschaft zur Weiterempfehlung befragt. Hinzu kam eine Analyse der Stimmung in den sozialen Netzwerken in Bezug auf die Versicherer im gesamten Jahr 2017. Die Prämierung als Top-Versicherung erhalten diejenigen Anbieter, die das höchste Gesamtergebnis erreichten.



Prämiert in neun Bereichen



Die Continentale erhielt die Auszeichnung "Top-Versicherung 2018" in folgenden Bereichen:



- Berufsunfähigkeitsversicherung - Berufsunfähigkeitsversicherung - Junge Leute - Private Rentenversicherung: Fondsgebunden - Private Rentenversicherung: Fondsgebunden - Transparenz - Zahnzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - Private Krankenversicherung - Schadens- und Leistungsregulierung - Private Krankenversicherung - Transparenz - Krankentagegeldversicherung (Zusatzversicherung)



Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit: Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.



