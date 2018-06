Versicherer dürfen zwar den Anteil der Versicherten an den Bewertungsreserven kürzen, urteilt der Bundesgerichtshof. Sie müssen dies aber besser begründen als bisher.

Jetzt, wo der Niedrigzins die Renditen von Lebensversicherungen schmelzen lässt, streiten sich Versicherer und Sparer erbittert um jeden Euro. Notfalls geht der Konflikt bis zum Bundesgerichtshof (BGH). Einer dieser Streitigkeiten hat der BGH jetzt mit einem Urteil fast beendet. Versicherer dürfen demnach den Anteil der Versicherten an den Bewertungsreserven kürzen, wenn sie anderenfalls garantierte Leistungen nicht mehr auszahlen könnten. Diese Reserven sind Teil der Rendite von Lebensversicherungen, neben dem Garantiezins, den laufenden Überschüssen und dem Schlussüberschuss.

Was sind Bewertungsreserven?

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Wert von Kapitalanlagen in den Büchern des Lebensversicherers geringer ist als der aktuelle Marktwert. Diese Reserven fallen derzeit vor allem bei Anleihen an, die einen Großteil der Kapitalanlagen der Lebensversicherer ausmachen. Wegen sinkender Zinsen sind die Kurse vieler Anleihen mit höherem Zinscoupon im Kurs gestiegen. Dieser Kursgewinn spiegelt sich jedoch nicht in den Bilanzen der Lebensversicherer wider. Die Differenz zwischen Marktwert und Buchwert sind die Bewertungsreserven.

Was schreibt das Gesetz vor?Grundsätzlich muss der Versicherer dem Sparer die Hälfte dieser Reserven auszahlen. Allerdings hat eine Gesetzesreform aus dem Jahr 2014 diese Regel aufgeweicht. Wenn der Versicherer Probleme hat, garantierte Leistungen an Versicherte auszahlen, darf er den Anteil der Anleger an den Bewertungsreserven kürzen. Mit dieser Gesetzesänderung wollte die Bundesregierung verhindern, dass die Lebensversicherer Geld auszahlen ...

