Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.717,30 -0,41% +0,10% Euro-Stoxx-50 3.370,73 +0,06% -3,80% Stoxx-50 3.013,15 +0,05% -5,18% DAX 12.249,52 +0,12% -5,17% FTSE 7.555,02 +0,23% -1,95% CAC 5.290,04 +0,17% -0,42% Nikkei-225 22.271,77 -0,31% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,24 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,12 70,53 +0,8% 0,59 +19,7% Brent/ICE 76,81 76,31 +0,7% 0,50 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,08 1.259,03 -0,1% -0,95 -3,4% Silber (Spot) 16,21 16,29 -0,5% -0,09 -4,3% Platin (Spot) 861,50 867,00 -0,6% -5,50 -7,3% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,4% -0,01 -10,4%

Die Ölpreise profitieren weiter davon, dass die USA ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten wiederholt haben. Die USA erwarten, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf null senken - sonst drohten Sanktionen. Damit verfolgt Washington das Ziel, den Iran politisch und wirtschaftlich vollständig zu isolieren. Importeure iranischen Öls waren bislang davon ausgegangen, dass die USA einen erheblichen längeren Zeitraum zur Reduktion der Importe einräumen würden.

Der Goldpreis fällt mit dem starken Dollar erneut auf ein Sechsmonatstief und setzt damit die Abwärtstendenz vom Vortag fort. Charttechnisch sehen Analysten für den Goldpreis zudem noch weiteres Abwärtspotenzial.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte dürfte es an den US-Börsen wieder abwärts gehen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China tobt weiter. US-Präsident Donald Trump weicht nicht von seiner protektionistischen Linie ab. China wiederum hat gedroht, gegen die von Trump angekündigten zusätzlichen Strafzölle und Einschränkungen chinesischer Investitionen in US-Technologieunternehmen zurückzuschlagen. Nun warten die Märkte gespannt darauf, welche Maßnahmen Peking konkret ergreifen wird. Laut einem unbestätigten Bericht von SGH Macro Advisors hat der chinesische Präsident Xi Jinping sein Kabinett schon auf einen "ausgewachsenen" Handelskrieg eingestimmt. Die chinesische Notenbank (PBoC) sei bereit, den Kauf von US-Staatsanleihen einzustellen.

An Konjunkturdaten werden vor Handelsbeginn die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern aus dem Mai veröffentlicht. Später folgen noch die Daten zu den wöchentlichen Ölvorräten der USA.

Unter den Einzelwerten springen World Wrestling Entertainment vorbörslich um 13 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Programmverträge mit dem zu Comcast gehörenden Fernsehsender USA Network und Fox Sports geschlossen. Sonic Corp fallen dagegen um gut 8 Prozent. Die Restaurantkette hat zwar mit ihrem Quartalsergebnis die Erwartungen übertroffen, doch enttäuschte der Umsatz. Daneben gibt es eine Übernahme in der Lebensmittelbranche. Conagra Brands kauft Pinnacle Foods für 10,9 Milliarden Dollar in bar und Aktien. In dieser Summe sind auch die Schulden von Pinnacle enthalten. Je Aktie beträgt der Kaufpreis 68 Dollar. Die Aktionäre erhalten für einen Pinnacle-Anteilsschein 43,11 Dollar in bar und 0,6494 Conagra-Aktie. Die Pinnacle-Aktie sinkt um 2,7 Prozent auf 66 Dollar. Conagra steigen um 1,1 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: revidiert -1,6% gg Vm; vorläufig -1,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach volatilem Handelsverlauf notieren Europas Börsen am Mittwochmittag kaum verändert. Damit zeigen sich die Börsen von ihren Tagestiefs klar erholt. Die Kaufbereitschaft ist weiter gering und das Geschäft hauptsächlich technisch getrieben. Fundamental bleibt das Bild angeschlagen: Weiterhin verfolgen ausländische Investoren den Asylstreit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Innenminister Horst Seehofer mit Sorge. Ein Bruch der Regierungskoalition kann laut der Helaba nicht ausgeschlossen werden. Daneben bleibt der Handelskonflikt Dauerthema, der im Hintergrund weiter schwelt und die Gewinne einiger europäischer Unternehmen belasten dürfte. Tagesverlierer in Europa mit Abschlägen von 1 Prozent sind Bankenwerte. Die Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA könne zu einem Investitionsrückgang, fallender Kreditnachfrage und damit einem Gewinneinbruch im Corporate Banking der Institute führen, so die Befürchtung im Markt. Dazu kämen die Sorgen um die Probleme Europas und speziell die Refinanzierung Italiens. Deutsche Bank verlieren 2,3 Prozent, Commerzbank 1,3 Prozent, Unicredit 1,3 Prozent oder BBVA 0,7 Prozent. Der finnische Finanzdienstleister Ferratum ist nach eigener Einschätzung zu restriktiv bei der Kreditvergabe gewesen und kann deshalb seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nicht mehr halten. Für die Aktie geht es um 17,5 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.49 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1638 -0,08% 1,1649 1,1668 -3,1% EUR/JPY 127,83 -0,25% 128,03 128,25 -5,5% EUR/CHF 1,1536 -0,07% 1,1545 1,1559 -1,5% EUR/GBP 0,8810 +0,04% 0,8813 1,1347 -0,9% USD/JPY 109,87 -0,14% 109,92 109,92 -2,5% GBP/USD 1,3209 -0,12% 1,3218 1,3240 -2,3% Bitcoin BTC/USD 6.145,39 -0,4% 6.099,22 6.156,62 -55,0%

Nach einer zwischenzeitlich Aufwertung auf 1,1672 Dollar geht es für den Euro zur Wochenmitte bergab. Das Wochenhoch von 1,1721 Dollar halten Marktbeobachter für außer Reichweite. US-Präsident Donald Trump, der Berichte über Pläne zur Begrenzung chinesischer Investitionen in Technologiewerte herunterspielt, hilft, die Risikoaversion auf den Märkten zu verringern und dem Euro Unterstützung zu geben. Allerdings bleiben der Commerzbank (Coba) zufolge Unsicherheiten bestehen, die für einen unruhigen Euro-Dollar-Kurs sorgten. "Es ist für die Märkte nicht leicht zu ermitteln, welche Währung als Gewinner oder Verlierer enden wird und ob die befürchtete globale Rezession eintritt oder nicht", so die Währungsstrategen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte gezeigt. Die Unsicherheit in Bezug auf die schwelenden Handelskonflikte blieb im Fokus der Investoren. Eine Ausnahme im negativen Marktumfeld bildeten die Öl-Werte, für die es mit der Aussicht auf harte US-Sanktionen gegen Iran kräftig nach oben ging. Die Papiere von Oil Search kletterten in Sydney um 2,2 Prozent, Woodside Petroleum legten um 1,4 Prozent zu. In Tokio erhöhte sich der Ölsektor um 7,7 Prozent. Inpex verbesserten sich um 1,5 Prozent. In Hongkong kletterten Petrochina um 0,4 Prozent. Dagegen fielen die Aktien von Fluggesellschaften und Reedereien teils deutlicher zurück, da hier mit steigenden Spritkosten gerechnet wird. Die Titel von ANA Holdings verzeichneten ein Minus von 1,6 Prozent, Japan Airlines fielen um 1,2 Prozent und die Aktien der Reederei Mitsui O.S.K. ermäßigten sich um 1,5 Prozent. Im japanischen Öl-Sektor geht derweil die Konsolidierung weiter. Die Gründerfamilie von Idemitsu hat unter Bedingungen einer Fusion mit Showa Shell Sekiyu zugestimmt. Die Aktien von Idemitsu stiegen um 14 Prozent, Showa Shell Sekiyu gewannen 8,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt legen auch zur Wochenmitte zu. Dabei ist zu erkennen, dass die Anleger vor allem gegenüber den Namen aus der Finanzindustrie vorsichtiger werden. So stieg der iTraxx Sub Financials innerhalb von zwei Handelstagen um rund 10 Prozent. Aber auch der iTraxx Senior Financials, der lange Zeit auf dem Niveau des iTraxx Europe notiert hatte, handelt nun mit 90 deutlich darüber.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Gericht bestätigt Betriebsverbot für Audi ohne Software-Update

Der Halter eines Audi-Dieselfahrzeugs mit eingebauter Schummelsoftware ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, ein sofortiges Betriebsverbot für sein Auto anzufechten. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht lehnte einen Eilantrag des Halters in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss ab. Da er sein Fahrzeug keinem Software-Update unterzogen habe, entspreche es nicht mehr der Typengenehmigung und befinde sich deshalb nicht in einem vorschriftsmäßigen Zustand.

Andrea Bauer zieht in Aurubis-Aufsichtsrat ein

Andrea Bauer ist in den Aufsichtsrat der Aurubis AG bestellt worden. Das Mitglied der Geschäftsführung der VDM Metals und CFO der VDM Metal Group ersetzt die bisherige Aufsichtsrätin Edna Schöne, die ihr Mandat aus persönlichen Gründen zum 15. Juni 2018 niedergelegt hat. Andrea Bauer ist seit 2015 Geschäftsführungsmitglied der VDM Metals in Werdohl.

Hochtief platziert Anleihe über 500 Mio Euro für Abertis-Übernahme

