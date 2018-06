DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.717,30 -0,41% +0,10% Euro-Stoxx-50 3.370,73 +0,06% -3,80% Stoxx-50 3.013,15 +0,05% -5,18% DAX 12.249,52 +0,12% -5,17% FTSE 7.555,02 +0,23% -1,95% CAC 5.290,04 +0,17% -0,42% Nikkei-225 22.271,77 -0,31% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,24 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,12 70,53 +0,8% 0,59 +19,7% Brent/ICE 76,81 76,31 +0,7% 0,50 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,08 1.259,03 -0,1% -0,95 -3,4% Silber (Spot) 16,21 16,29 -0,5% -0,09 -4,3% Platin (Spot) 861,50 867,00 -0,6% -5,50 -7,3% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,4% -0,01 -10,4%

Die Ölpreise profitieren weiter davon, dass die USA ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten wiederholt haben. Die USA erwarten, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf null senken - sonst drohten Sanktionen. Damit verfolgt Washington das Ziel, den Iran politisch und wirtschaftlich vollständig zu isolieren. Importeure iranischen Öls waren bislang davon ausgegangen, dass die USA einen erheblichen längeren Zeitraum zur Reduktion der Importe einräumen würden.

Der Goldpreis fällt mit dem starken Dollar erneut auf ein Sechsmonatstief und setzt damit die Abwärtstendenz vom Vortag fort. Charttechnisch sehen Analysten für den Goldpreis zudem noch weiteres Abwärtspotenzial.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte dürfte es an den US-Börsen wieder abwärts gehen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China tobt weiter. US-Präsident Donald Trump weicht nicht von seiner protektionistischen Linie ab. China wiederum hat gedroht, gegen die von Trump angekündigten zusätzlichen Strafzölle und Einschränkungen chinesischer Investitionen in US-Technologieunternehmen zurückzuschlagen. Nun warten die Märkte gespannt darauf, welche Maßnahmen Peking konkret ergreifen wird. Laut einem unbestätigten Bericht von SGH Macro Advisors hat der chinesische Präsident Xi Jinping sein Kabinett schon auf einen "ausgewachsenen" Handelskrieg eingestimmt. Die chinesische Notenbank (PBoC) sei bereit, den Kauf von US-Staatsanleihen einzustellen.

An Konjunkturdaten werden vor Handelsbeginn die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern aus dem Mai veröffentlicht. Später folgen noch die Daten zu den wöchentlichen Ölvorräten der USA.

Unter den Einzelwerten springen World Wrestling Entertainment vorbörslich um 13 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Programmverträge mit dem zu Comcast gehörenden Fernsehsender USA Network und Fox Sports geschlossen. Sonic Corp fallen dagegen um gut 8 Prozent. Die Restaurantkette hat zwar mit ihrem Quartalsergebnis die Erwartungen übertroffen, doch enttäuschte der Umsatz. Daneben gibt es eine Übernahme in der Lebensmittelbranche. Conagra Brands kauft Pinnacle Foods für 10,9 Milliarden Dollar in bar und Aktien. In dieser Summe sind auch die Schulden von Pinnacle enthalten. Je Aktie beträgt der Kaufpreis 68 Dollar. Die Aktionäre erhalten für einen Pinnacle-Anteilsschein 43,11 Dollar in bar und 0,6494 Conagra-Aktie. Die Pinnacle-Aktie sinkt um 2,7 Prozent auf 66 Dollar. Conagra steigen um 1,1 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: revidiert -1,6% gg Vm; vorläufig -1,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach volatilem Handelsverlauf notieren Europas Börsen am Mittwochmittag kaum verändert. Damit zeigen sich die Börsen von ihren Tagestiefs klar erholt. Die Kaufbereitschaft ist weiter gering und das Geschäft hauptsächlich technisch getrieben. Fundamental bleibt das Bild angeschlagen: Weiterhin verfolgen ausländische Investoren den Asylstreit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Innenminister Horst Seehofer mit Sorge. Ein Bruch der Regierungskoalition kann laut der Helaba nicht ausgeschlossen werden. Daneben bleibt der Handelskonflikt Dauerthema, der im Hintergrund weiter schwelt und die Gewinne einiger europäischer Unternehmen belasten dürfte. Tagesverlierer in Europa mit Abschlägen von 1 Prozent sind Bankenwerte. Die Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA könne zu einem Investitionsrückgang, fallender Kreditnachfrage und damit einem Gewinneinbruch im Corporate Banking der Institute führen, so die Befürchtung im Markt. Dazu kämen die Sorgen um die Probleme Europas und speziell die Refinanzierung Italiens. Deutsche Bank verlieren 2,3 Prozent, Commerzbank 1,3 Prozent, Unicredit 1,3 Prozent oder BBVA 0,7 Prozent. Der finnische Finanzdienstleister Ferratum ist nach eigener Einschätzung zu restriktiv bei der Kreditvergabe gewesen und kann deshalb seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nicht mehr halten. Für die Aktie geht es um 17,5 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.49 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1638 -0,08% 1,1649 1,1668 -3,1% EUR/JPY 127,83 -0,25% 128,03 128,25 -5,5% EUR/CHF 1,1536 -0,07% 1,1545 1,1559 -1,5% EUR/GBP 0,8810 +0,04% 0,8813 1,1347 -0,9% USD/JPY 109,87 -0,14% 109,92 109,92 -2,5% GBP/USD 1,3209 -0,12% 1,3218 1,3240 -2,3% Bitcoin BTC/USD 6.145,39 -0,4% 6.099,22 6.156,62 -55,0%

Nach einer zwischenzeitlich Aufwertung auf 1,1672 Dollar geht es für den Euro zur Wochenmitte bergab. Das Wochenhoch von 1,1721 Dollar halten Marktbeobachter für außer Reichweite. US-Präsident Donald Trump, der Berichte über Pläne zur Begrenzung chinesischer Investitionen in Technologiewerte herunterspielt, hilft, die Risikoaversion auf den Märkten zu verringern und dem Euro Unterstützung zu geben. Allerdings bleiben der Commerzbank (Coba) zufolge Unsicherheiten bestehen, die für einen unruhigen Euro-Dollar-Kurs sorgten. "Es ist für die Märkte nicht leicht zu ermitteln, welche Währung als Gewinner oder Verlierer enden wird und ob die befürchtete globale Rezession eintritt oder nicht", so die Währungsstrategen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte gezeigt. Die Unsicherheit in Bezug auf die schwelenden Handelskonflikte blieb im Fokus der Investoren. Eine Ausnahme im negativen Marktumfeld bildeten die Öl-Werte, für die es mit der Aussicht auf harte US-Sanktionen gegen Iran kräftig nach oben ging. Die Papiere von Oil Search kletterten in Sydney um 2,2 Prozent, Woodside Petroleum legten um 1,4 Prozent zu. In Tokio erhöhte sich der Ölsektor um 7,7 Prozent. Inpex verbesserten sich um 1,5 Prozent. In Hongkong kletterten Petrochina um 0,4 Prozent. Dagegen fielen die Aktien von Fluggesellschaften und Reedereien teils deutlicher zurück, da hier mit steigenden Spritkosten gerechnet wird. Die Titel von ANA Holdings verzeichneten ein Minus von 1,6 Prozent, Japan Airlines fielen um 1,2 Prozent und die Aktien der Reederei Mitsui O.S.K. ermäßigten sich um 1,5 Prozent. Im japanischen Öl-Sektor geht derweil die Konsolidierung weiter. Die Gründerfamilie von Idemitsu hat unter Bedingungen einer Fusion mit Showa Shell Sekiyu zugestimmt. Die Aktien von Idemitsu stiegen um 14 Prozent, Showa Shell Sekiyu gewannen 8,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt legen auch zur Wochenmitte zu. Dabei ist zu erkennen, dass die Anleger vor allem gegenüber den Namen aus der Finanzindustrie vorsichtiger werden. So stieg der iTraxx Sub Financials innerhalb von zwei Handelstagen um rund 10 Prozent. Aber auch der iTraxx Senior Financials, der lange Zeit auf dem Niveau des iTraxx Europe notiert hatte, handelt nun mit 90 deutlich darüber.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Gericht bestätigt Betriebsverbot für Audi ohne Software-Update

Der Halter eines Audi-Dieselfahrzeugs mit eingebauter Schummelsoftware ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, ein sofortiges Betriebsverbot für sein Auto anzufechten. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht lehnte einen Eilantrag des Halters in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss ab. Da er sein Fahrzeug keinem Software-Update unterzogen habe, entspreche es nicht mehr der Typengenehmigung und befinde sich deshalb nicht in einem vorschriftsmäßigen Zustand.

Andrea Bauer zieht in Aurubis-Aufsichtsrat ein

Andrea Bauer ist in den Aufsichtsrat der Aurubis AG bestellt worden. Das Mitglied der Geschäftsführung der VDM Metals und CFO der VDM Metal Group ersetzt die bisherige Aufsichtsrätin Edna Schöne, die ihr Mandat aus persönlichen Gründen zum 15. Juni 2018 niedergelegt hat. Andrea Bauer ist seit 2015 Geschäftsführungsmitglied der VDM Metals in Werdohl.

Hochtief platziert Anleihe über 500 Mio Euro für Abertis-Übernahme

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 07:07 ET (11:07 GMT)

Der Baukonzern Hochtief hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Emissionserlös dient zum Teil der Finanzierung der Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis, für den die Hochtief-Mutter ACS gemeinsam mit dem Wettbewerber Atlantia insgesamt mehr als 18 Milliarden Euro auf den Tisch legen, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Artilleriemunition

Rheinmetall ist von einem internationalen Kunden mit der Lieferung von Komponenten für Artilleriemunition im Wert von rund 52 Millionen Euro beauftragt worden. Dieser Auftrag schließt sich an vorangegangene Bestellungen von Zündern, Ladungen und verschiedenen Geschossen aus dem ersten Halbjahr 2018 im Wert von rund 28 Millionen Euro an, wie Rheinmetall mitteilte. Einen Grund für die steigende Nachfrage sieht das Unternehmen in der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit seiner Geschosse.

Siemens Gamesa liefert 136 Windräder nach Brasilien

Siemens Gamesa hat einen Großauftrag von einer Tochter ihres Großaktionärs Iberdrola bekommen. Der Windkraftanlagenhersteller soll 15 Windparks im Nordosten Brasiliens mit insgesamt 136 Anlagen bestücken. Es sei der bisher größte Abnahmevertrag in dem südamerikanischen Land.

Singulus erhält Entwicklungsauftrag für Produktionsanlage

Singulus hat mit dem langjährigen Kunden Avancis einen neuen Vertrag für die Entwicklung der nächsten Generation von Fertigungsanlagen geschlossen. Ziel sei es, die Produktionskosten weiter zu senken und sowohl die Zellperformance als auch die Produktionsleistung zu steigern, teilte der Maschinenbauer mit, der Anlagen für Halbleiter oder Solaranlagen herstellt. Der Dünnschichtsolarzellenhersteller Avancis gehört dem chinesischen Staatskonzern China National Building Materials (CNBM).

Finanzministerium: 34 Lebensversicherer unter intensivierter Aufsicht

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) führt bei 34 Lebensversicherern eine "intensivierte Aufsicht" durch, um eventuellen Problemen aus dem Niedrigzinsumfeld zu begegnen. Das geht aus einem nicht öffentlichen Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Bundestags-Finanzausschuss hervor, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Astrazeneca meldet Studienerfolg bei Krebsmittel

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in einer klinischen Studie der Phase 3 die Wirksamkeit seines Krebsmittels Lynparza nachgewiesen. Frauen mit einer bestimmten Form von Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium hätten länger progressionsfrei überlebt, teilte Astrazeneca mit. Zusammen mit dem Partner Merck & Co werde nun das Gespräch mit den Zulassungsbehörden über die Markteinführung des Medikaments in der zusätzlichen Indikation gesucht.

Barbie baut jetzt Roboter

Arbeitskleidung und Schutzbrille statt Absatzschuhe und Minirock: Mit einer neuen Barbiepuppe will der US-Konzern Mattel Mädchen für technische Berufe begeistern und sich ein modernes Image geben. Das Unternehmen präsentierte am Dienstag (Ortszeit) eine neue Version seiner berühmten superschlanken Puppe, die diesmal als Ingenieurin für Robotertechnik in Erscheinung tritt.

Disney erhöht Prognose für Sky für 2020, senkt Ausblick für 2019

Walt Disney Co. hat die Gewinnprognosen für die britische Bezahlfernsehgruppe Sky für den Zeitraum ab 2020 erhöht, allerdings für das kommende Geschäftsjahr gesenkt. Der US-Konzern erwartet nun von Sky einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 3,06 Milliarden britischen Pfund für das Geschäftsjahr per 30. Juni 2020, wie Unterlagen zu entnehmen ist, die bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurden. Zuvor hatte Disney bei Sky lediglich 2,41 Milliarden Pfund angepeilt.

Ferratum will nach gesenkter Umsatzprognose mehr Kredite gewähren

Der finnische Finanzdienstleister Ferratum war nach eigener Einschätzung zu restriktiv bei der Kreditvergabe und kann deshalb seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nicht mehr halten. Statt 280 bis 310 Millionen Euro trauen sich die Finnen 2018 jetzt nur noch Einnahmen von 260 bis 280 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge soll aber unverändert 13 bis 16 Prozent erreichen.

JP Morgan ordnet China-Investmentbanking neu - Fokus auf Technologie

JP Morgan Chase & Co strukturiert das Investmentbankgeschäft in China angesichts dortiger regulatorischer Änderungen und wachsenden Neugeschäfts um. Künftig wird die Zuständigkeit der Investmentbanker nicht mehr traditionellen Branchen wie Gesundheit und Industrie zugeordnet werden, sagte John Hall, Co-Head für das Investmentbanking in Asien-Pazifik. Stattdessen hat die Bank in den vergangenen Wochen sieben neue Gruppen gegründet, die stark durch den Technologiebereich geprägt sind.

Nordea bekommt vor Umzug nach Finnland Banklizenz von der EZB

Die Nordea Bank AB ist ihrem geplanten Umzug von Schweden nach Finnland einen Schritt näher gekommen. Die Europäische Zentralbank hat der Muttergesellschaft Nordea Holding Abp eine Banklizenz erteilt, teilte Nordea mit. Nordea, derzeit mit Sitz in Stockholm, transferiert die Holding-Mutter nach Finnland - also in die Eurozone hinein - um sich besser im Wettbewerb zu positionieren.

Tesla-Batterie entzündet sich nach Florida-Crash noch zwei Mal

Bei dem tödlichen Unfall mit einem Tesla-Auto im Mai in Florida hat sich die Autobatterie noch zwei Mal entzündet, nachdem die Feuerwehr den ersten Brand gelöscht hatte. Das ist das vorläufige Ergebnis der Ermittlungen der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB. Ein Tesla Model S war in einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen, gegen eine Mauer gefahren und in Brand geraten.

Unicredit verdoppelt Beteiligung an Investmentbank Kepler Cheuvreux

Die italienische Bank Unicredit erhöht über ihre deutsche Tochter die Beteiligung an der Investmentbank Kepler Cheuvreux. Nach sieben Jahren Partnerschaft im Bereich Equity Capital Markets wollen die Italiener ihren Anteil von 5,2 auf 10,3 Prozent erhöhen, wenn die Aufsichtsbehörden zustimmen. Dank der Kooperation mit Kepler Cheuvreux habe Unicredit die eigene Position im Aktienmarktgeschäft kontinuierlich ausgebaut, teilte das Geldhaus mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 07:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.