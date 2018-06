Das deutsche Rettungsschiff "Lifeline" soll am Abend einen Hafen auf Malta anlaufen dürfen. Das sagte Maltas Ministerpräsident Muscat am Mittwoch vor Journalisten.

Bereits in den letzten Tagen hatte es Berichte gegeben, dass Malta das Anlegen erlaube, was dann aber doch nicht geschah. Seit sechs Tagen wartet die "Lifeline" mit über 200 Flüchtlingen an Bord auf eine Genehmigung zum Anlegen. Weder Italien noch Malta wollen die Flüchtlinge haben. Aus Deutschland hatten die Bundesländer Berlin und Schleswig-Holstein signalisiert, Flüchtlinge von der "Lifeline" aufnehmen zu wollen, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll sich aber quer gestellt haben.

Er stellt die Bedingung, dass das Schiff anschließend festgesetzt wird.