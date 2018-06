EU-Gipfel beginnt morgen DE30 testet Unterstützung bei 12.150 Deutsche Bank (DBK.DE) sinkt auf ein neues Allzeittief

Die Stimmung während der asiatischen Sitzung war eher niedergeschlagen. Rückgänge wurden hauptsächlich am chinesischen Aktienmarkt beobachtet, während in den anderen Teilen der Region die Underperformance der großen Indizes gering war. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) schloss ohne Veränderung und der japanische Nikkei (JAP225) verlor 0,36%. In Hongkong ist der Hang Seng (HKComp) um 2,3% eingebrochen. In Europa haben wir am heutigen Mittwoch eine gemischte Eröffnung erlebt. Die Indizes aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich leiteten den heutigen Handel mit einer Aufwärtslücke ein, während der spanische und der italienische Index niedriger notierten. In den ersten Minuten des europäischen Handels übertrafen Raffinerien die anderen Branchengruppen, während Telekommunikations- und Versorgeraktien die größten Nachzügler waren. Am morgen beginnenden EU-Gipfel werden die höchsten Beamten der Mitgliedsstaaten teilnehmen. Zu den Themen, die auf der Tagesordnung stehen, gehören der Brexit, die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion ...

