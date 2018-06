Kony erhält Höchstpunktzahl für Developer Experience und Integrated Portfolio Offering sowie bestmögliche Bewertung für Produktvision und Road Map

Kony, Inc., das führende Unternehmen für Entwicklungsplattformen und Anwendungen für digitale Erlebnisse, kündigte heute an, vom unabhängigen Forschungsunternehmen Forrester Research, Inc. zu einem "Leader" unter den führenden Anbietern von Digital Experience Development-Plattformen ernannt worden zu sein. Im Rahmen einer eingehenden Evaluierung erhielt Kony die Höchstpunktzahl für "Current Offering" (aktuelles Angebot) in der Kategorie Developer Experience und Integrated Portfolio Offerings sowie die bestmögliche Bewertung für Produktvision, Road Map, geplante Verbesserungen und unterstützende Produkte bzw. Dienstleistungen.

In dem Bericht "Forrester Wave: Digital Experience Development Platforms, Q2 2018" untersucht, analysiert und bewertet Forrester die neun wichtigsten Anbieter anhand von 33 Kriterien in einer umfassenden Beurteilung vom aktuellen Angebot sowie von Strategie und Marktpräsenz.

Michael Facemire, Verfasser des Forrester-Wave-Forschungsberichts, erklärte darin, dass Kony beim Übergang von einem Kanal- zu einem Portfolio-Fokus als treibende Kraft wirkt: "Kony fährt mit der grundlegenden Umgestaltung seiner Plattform weg von seinen Grundlagen als eine Pure-Play mobile Entwicklungsplattform fort. Visualizer, sein designorientiertes, plattformübergreifendes Entwicklungs-Tool, unterscheidet sich dadurch, dass Frühphasen professioneller Entwickler-Lebenszyklen beschleunigt werden und die Gestaltung digitaler Erlebnisse auf nicht-professionelle Entwickler ausgeweitet wird."

Im Forrester-Wave-Bericht heißt es: "Referenzkunden schätzen Konys kontinuierliches Bemühen, in zukunftsorientierte Kanäle vorzudringen. So wurde Kony u.a. als Plattform bezeichnet, die 'uns bei der Förderung unserer eigenen Innovationen unterstützt'."

Der Bericht weist ebenfalls darauf hin, dass "Kony, ein Pure-Play-Plattform- und Dienstleistungsunternehmen, sich der Bedeutung und Dringlichkeit eines Wandels hin zu einem plattformgesteuerten Ansatz bewusst ist, um digitale Erlebnisse zu schaffen das ist der Motor seiner starken Vision und Road-Map. Die strategische Partnerschaft des Unternehmens mit Diebold bestätigt sein Engagement für den Finanzdienstleistungssektor."

"Die digitale Wirtschaft revolutioniert viele Branchen, und Unternehmen fällt es schwer, mit der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen Schritt zu halten", so Thomas E. Hogan, Vorsitzender und CEO von Kony, Inc. "Kony hat es sich zur Aufgabe gemacht, für digitale Innovationen der nächsten Generation den Ton anzugeben, indem wir unseren Kunden helfen, ihre digitale Strategie erfolgreich zu beschleunigen. Wir sind der Überzeugung, dass Forresters rigorose Bewertung und Würdigung von Kony als Leader unter den führenden Anbietern von Digital Experience Development-Plattformen eine nachdrückliche Bestätigung dieses Engagements ist."

Die Methode von Forrester Wave umfasst ein rigoroses Verfahren von Umfragen und szenariobasierten Demonstrationen, die das aktuelle Angebot sowie Strategie und Marktpräsenz untersuchen. Für den Bericht bewertete Forrester die Stärken und Schwächen von neun der wichtigsten Anbieter von Digital Experience Development-Plattformen anhand der Art und Weise, auf welche jeder Anbieter sich Experten für Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen (Application Development and Delivery, AD&D) annimmt und ihnen bei der richtigen Entscheidungsfindung hilft.

Laden Sie eine kostenlose Version des Berichts "Forrester Wave: Digital Experience Development Platform, Q2 2018" herunter.

Über Kony, Inc.

Kony, das wachstumsstärkste Unternehmen für cloudbasierte digitale Anwendungs- und code-arme Plattformlösungen, gilt unter Anbietern von Digital Experience Development-Plattformen als anerkannter Branchenführer. Kony unterstützt Organisationen aller Größen durch Beschleunigung ihrer digitalen Strategien dabei, den Vorsprung zu bewahren. Aufbauend auf der branchenführenden digitalen Plattform bietet Kony die innovativsten und sichersten Omni-Channel-Anwendungen mit außergewöhnlichem Nutzererlebnis und App-Design. Die plattformübergreifende code-arme Lösung befähigt Organisationen darüber hinaus, ihre eigenen Apps zu entwickeln und zu verwalten, um mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern besser interagieren zu können. Durch die nahtlose Anwendung und Vernetzung der Apps mit allen Arten von Datenquellen und Informationen versetzt Kony Organisationen in die Lage, ihre Unternehmensprozesse grundlegend zu verändern und wertvolle Einblicke zu erhalten. Kony erhielt den ersten Platz bei den MobITs Awards von CTIA in der Kategorie Mobile Applications, Development Platforms (mobile Anwendungen, Entwicklung und Plattformen) und wurde in die Inc. 500|5000-Liste der am schnellsten wachsenden amerikanischen Privatunternehmen aufgenommen.

