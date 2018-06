Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts037/27.06.2018/13:15) - Der Freiburger Software-Anbieter United Planet wurde in der "SOCIAL BUSINESS SERVICES & SOLUTIONS"-Studie 2018 zum fünften Mal als "Social Business Leader" ausgezeichnet und behauptet damit seinen Platz als führender Anbieter für Social Enterprise Networking Suites. Mit Intrexx Share - dem Social Collaboration-Modul der Low-Code-Development-Plattform Intrexx konnte United Planet auch dieses Jahr wieder die Jury überzeugen. Untersucht wurden bei der ISG-Studie besonders ein breites Leistungsspektrum, ein umfassender Ansatz, die einfache Nutzbarkeit und die lokale Präsenz. All diesen Anforderungen entspricht United Planet laut ISG in hohem Maße. Die Studie greift auf Grund der aktuellen Bedeutung des Themas Social Business, das Thema nochmal neu auf und beleuchtet dabei vor allem die Kombination mit den Komponenten Collaboration und Commercial. Im Fokus stehen zum einen die effiziente, moderne Zusammenarbeit im Unternehmen nach den Prinzipien sozialer Netzwerke ("Collaboration") sowie zum anderen zeitgemäße Lösungen zur Kundeninteraktion und -bindung in sich rasant ändernden, immer wettbewerbsintensiveren Märkten ("Commercial"). Detailbewertung: United Planet/Intrexx * United Planet kann sich als mittelständischer deutscher Anbieter weiterhin im Kreis der global aktiven Anbieter behaupten. United Planet weist eine große Kundenzahl auf und ist weiter auf Wachstumskurs. * Hierzu tragen u.a. das breite Funktionsspektrum und der umfassende Ansatz von Intrexx bei. Intrexx ist nicht nur eine Lösung zur Kommunikation und Zusammenarbeit, sondern eine Plattform für den digitalen Arbeitsplatz. * Mit dem neuen responsiven Design (also einer geräteunabhängigen Benutzerschnittstelle) und der neuen Intrexx-Smartphone-App trägt United Planet der zunehmenden Bedeutung der mobilen Nutzung Rechnung. * Auch hinsichtlich des Zurechtfindens ist Intrexx benutzerfreundlich und ermöglicht den Usern einen schnellen Einstieg. Dies ist ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von Social-Collaboration-Lösungen. Social Enterprise Networking Suites Social Enterprise Networking Suites stehen für professionelle Softwareangebote, die die Zusammenarbeit und Kommunikation von Mitarbeitern auf den Ebenen Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement ermöglichen. In diesem Marktsegment hat ISG insgesamt 20 Unternehmen als relevant identifiziert, wovon sechs Unternehmen aufgrund der Attraktivität des Portfolios sowie der Wettbewerbsfähigkeit als "Leader" eingestuft wurden. Zu diesen Leadern gehört neben Unternehmen wie Microsoft, IBM oder Salesforce auch United Planet. Über ISG Provider Lens Das ISG Provider Lens Programm bietet marktführende, handlungsorientierte Studien, Berichte und Consulting Services, bei denen es insbesondere um die Stärken und Schwächen von Technologieanbietern und Dienstleistern sowie deren Positionierung im Wettbewerbsumfeld geht. Das Strategiepapier zum kostenlosen Download: https://www.intrexx.com/pm05_2018/strategiepapier Bildmaterial unter: http://www.intrexx.com/pm05_2018/quadrant Social Enterprise Networking Suites Quadrant, © ISG Research 2018, Abdruck honorarfrei https://www.intrexx.com/pm05_2018/statement Advisor Statement, © ISG Research 2018, Abdruck honorarfrei Weitere Informationen: https://www.intrexx.com (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703-402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180627037

