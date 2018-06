Seit dem Börsengang des Fußballklubs Borussia Dortmund hat die Aktie zwischenzeitlich mehr als 90 Prozent an Wert verloren und notierte in den Jahren 2009/2010 knapp unter einem Euro. Von da an ging es jedoch wieder deutlich bergauf, bis Oktober letzten Jahres konnte bereits sein Verlaufshoch bei 8,36 Euro markiert werden. Allerdings hielt das hohe Niveau nicht lange an, die Aktie stürzte wieder auf ihre markante Horizontalunterstützung um 5,00 Euro ab.

Scheinbar tragfähiger Boden

In diesem Bereich läuft nun seit einigen Monaten ein eindeutiger Stabilisierungsversuch ab - interessanterweise gestaltet sich die daraus resultierende charttechnische Formation als mögliche Trendwende und kann unter bestimmten Voraussetzungen für ein Long-Investment herhalten. Noch befindet sich das Konstrukt im Aufbau, übergeordnet lässt die Formation aber bereits jetzt schon gewisse Schlüsse zu.

Aktivierung nötig

Ein Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...