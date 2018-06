Themen heute:

Toyota beschleunigt die Arbeit am automatisierten Fahren /// Autos per Gestik in der Ferne steuern

Toyota fördert den offenen Technologie-Austausch: Das Toyota Research Institute (TRI) unterstützt mit 100.000 US-Dollar die Entwicklung eines Open-Source-Fahrsimulators. Dieser sogenannte CARLA (Car Learning to Act) wird auf der Software-Plattform Github vom Computer Vision Center (CVC) an der Autonomen Universität Barcelona entwickelt und dient dem Test automatisierter Fahrsysteme für den urbanen Raum.

Mit dem Fahrsimulator, der als Open-Source-Projekt entwickelt wird, soll das stabile Funktionieren automatisierter Fahrzeuge in unzähligen Verkehrssituationen sichergestellt werden, die sich nicht immer unter realen Bedingungen im Straßenverkehr testen lassen. CARLA bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Testbedingungen und lässt sich auf einfache Weise auf spezielle Projekterfordernisse auslegen und erweitern.

Mit dem finanziellen Beitrag von Toyota will das für CARLA verantwortliche Team die Zahl der Entwickler erhöhen und die Fähigkeiten des Simulators verbessern. "Wir wollen mit CARLA die Forschung am automatisierten Fahren demokratisieren und die künstliche Intelligenz, die hinterm Steuer sitzt, über die Grenzen der realen Welt hinaus trainieren und testen", sagt Dr. Antonio López, am CVC für das Projekt verantwortlich. Zuvor hat das TRI in zwei aufeinanderfolgenden Jahren beträchtliche Beiträge an die Open Source Robotics Foundation geleistet, die der globalen Robotik-Gemeinschaft Zugang zu offener Software und Entwicklungs-Tools gewährt.

Wie autonomes Fahren via Gestik selbst in der Ferne heute schon möglich ist - auch ohne 5G -, kann man auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am 28.6. in München und am 2.7. in Hamburg sehen und erleben.

Wer auf der PREVIEW die VR-Brille aufsetzt, wird sich virtuell auf dem Fahrersitz eines Autos befinden. Auf die virtuelle Windschutzscheibe werden aber reale, bewegte Bilder übertragen. Diese stammen von der Onboard-Kamera eines tatsächlich existierenden Fahrzeuges. Mit Gestensteuerungen lässt sich das Auto in der Ferne in Echtzeit lenken, bremsen und beschleunigen. Der eigene reale Avatar oder Stellvertreter, den man auf diese Weise in der Ferne kontrolliert, kann ein Modellauto, ein echter PKW, eine Maschine oder ein Roboter sein. Weltpremiere einer extrem innovativen VR-Lösung. Denn auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW wird weltweit erstmals gezeigt, wie sich ein reales Fahrzeug - das sich irgendwo auf der Welt befinden kann - in Echtzeit mit Handbewegungen steuern lässt

