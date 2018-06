Die NordLB hat die Einstufung für Eon auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Situation der deutschen Versorger habe sich seit dem Geschäftsjahr 2016 verbessert, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn noch nicht alle Fragen zur Energiewende geklärt seien, befinde sich die Politik beim Ausbau der Erneuerbaren Energie auf einem guten Weg. Der regulatorische Druck durch die Energiewende sollte abnehmen. Zudem sei eine Ertragswende in den kommenden Geschäftsjahren in Sicht./bek/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-06-27/13:50

ISIN: DE000ENAG999