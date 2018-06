Die Powerbox-Gruppe und ihre Tochterunternehmen beschäftigen insgesamt 120 Mitarbeiter und erreichen einen Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro in 15 Ländern. Sie unterhalten Entwicklungsstandorte in Schweden, wo auch die Zentrale des Herstellers angesiedelt ist, Deutschland und den Niederlanden sowie Vertriebsbüros in weiteren europäischen Ländern, USA, China und Australien.

"Mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...