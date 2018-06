Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Unternehmenskreditvergabe wächst im Mai stärker

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Mai beschleunigt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,6 (Vormonat: 3,3) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer unveränderten Jahresrate von 2,9 Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,1 (2,9) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 7,2 (7,4) Prozent.

EZB beobachtet Einfluss Euro-Kurs auf Industriegüterpreise

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Einfluss der jüngsten Euro-Aufwertung auf die Inflationsentwicklung vor allem anhand der Preise von Industriegütern zu beurteilen versuchen. In ihrem aktuellen Monatsbericht weist die EZB darauf hin, dass die Preise von Industriegütern ohne Energie (NEIG) in der Regel besonders sensibel für Änderungen des Wechselkurses sind. Bisher habe sich der Anstieg des nominalen effektiven Wechselkurses um 8 Prozent zwischen April 2017 und Mai 2018 aber nicht so inflationsdämpfend ausgewirkt, wie das zu erwarten gewesen wäre.

EZB: Italiens Banken verlieren keine Kundeneinlagen

Italiens Geschäftsbanken haben im Mai trotz der Spekulationen über Pläne für einen Euro-Austritt des Landes keine Kundeneinlagen verloren. Wie aus aktuellen Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor geht, nahmen die Einlagen von Privatpersonen und Firmenkunden um 15 Milliarden Euro zu. Für die ersten fünf Monate des Jahres ergibt sich ein Mittelzufluss von 29 Milliarden. 2017 war es im gleichen Zeitraum zu einem Abfluss von knapp 30 Milliarden Euro gekommen.

IAB: Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland verlangsamt sich

Der Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland wird sich einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge in den nächsten Monaten verlangsamen. Auch das Beschäftigungswachstum soll sich etwas abschwächen. "Die internationalen Handelskonflikte hinterlassen in der deutschen Konjunktur erste Spuren", schreibt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen in einer Mitteilung.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Juni leicht

Das vom Ifo-Institut berechnete Beschäftigungsbarometer für Deutschland ist im Juni leicht gesunken. Nach Angaben der Konjunkturforscher ging es auf 104,0 (Mai: 104,1) Punkte zurück. "Die Bereitschaft bei deutschen Unternehmen, neues Personal einzustellen, ist auf hohem Niveau nahezu konstant geblieben", kommentierte das Ifo-Institut die Daten. In der Industrie sind die Beschäftigungserwartungen demnach merklich gestiegen. Die Elektroindustrie und der Maschinenbau blieben die wichtigsten Treiber für die Dynamik in der Branche.

EZB teilt bei Dollar-Tender 1,090 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 1,090 Milliarden US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 90 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,43 (zuvor: 2,41) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

EZB teilt bei Dreimonatstender 2,266 Mrd Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei einem Refinanzierungsgeschäft mit 91-tägiger Laufzeit 2,266 Milliarden Euro zugeteilt. Dabei bediente sie die Gebote von 19 Banken zum Zinssatz von 0,00 Prozent voll. Das Geschäft wird am 28. Juni 2018 valutiert und am 27. September fällig.

Tschechiens Zentralbank hebt Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,00% an

Tschechiens Zentralbank hat ihre Geldpolitik erneut gestrafft. Wie die Ceska Narodni Banka mitteilte, steigt der Satz für zweiwöchige Repo-Geschäfte um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent. Darüber hinaus wurde der Lombardsatz um 50 Basispunkte auf 2,00 Prozent angehoben, während der Diskontsatz bei 0,05 Prozent blieb. Die neuen Zinssätze gelten ab 28. Juni.

Erklärung zu Euro-Gipfel ohne Macrons Budget für die Währungsunion

Vor dem Gipfel zur Eurozone am Freitag hat Frankreich keinen Beschluss zu dem von Präsident Emmanuel Macron geforderten eigenen Budget für die Währungsunion durchsetzen können. Im bisherigen Entwurf der Abschlusserklärung findet sich nach AFP-Informationen kein Verweis auf das Vorhaben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den Plan für das Eurozonen-Budget nach einem Treffen mit Macron vergangene Woche in Meseberg unterstützt.

FDP-Chef Lindner: "Söder nimmt ein ganzes Land in Geiselhaft"

Wegen des Asylstreits zwischen CDU und CSU hat FDP-Chef Christian Lindner schwere Vorwürfe gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) erhoben. Söder nehme für seinen Wahlkampf "ein ganzes Land, einen ganzen Kontinent in Geiselhaft", sagte Lindner dem Magazin Stern in seiner neuen Ausgabe. Bayerns Regierungschef führe sich auf "wie ein pubertierender Schulhofschläger".

Flüchtlingsschiff Lifeline wartet noch auf Genehmigung zum Anlegen in Malta

Das seit Tagen im Mittelmeer ausharrende Flüchtlingsschiff Lifeline wartet immer noch auf die Genehmigung, in Malta anlegen zu dürfen. Nach einem dramatischen Appell des Kapitäns darf das Schiff nun aber zumindest in die Hoheitsgewässer des Inselstaats einfahren, um dort "Windschutz zu suchen", wie die Hilfsorganisation Mission Lifeline aus Dresden am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die maltesische Seenotrettungsleitstelle gab dem Schiff demnach eine Position vor der Küste durch.

Experten: Nordkorea setzt Bauarbeiten an Atomforschungsanlage nach Gipfel fort

Nordkorea baut nach Angaben von Experten trotz seines Bekenntnisses zur atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel seine Atomforschungsanlage weiter aus. Neue Satellitenbilder zeigten, dass nicht nur die Arbeit in der wichtigsten Atomanlage in Yongbyon fortgesetzt werde, sondern auch die dortige Infrastruktur verbessert werde, berichtete am Mittwoch die renommierte Website "38 North".

Mitt Romney gewinnt Vorwahl der Republikaner für US-Senatskandidatur

Der frühere US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney kann bei den Kongresswahlen im November für einen Sitz im Senat kandidieren. Romney gewann am Dienstag die Vorwahl der Republikaner im Bundesstaat Utah. Medienberichten zufolge setzte er sich mit 73 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten Mike Kennedy durch. "Es sieht so aus, als hätte unser Team die Vorwahl gewonnen", rief Romney seinen jubelnden Anhängern zu.

US-Verteidigungsminister Mattis trifft neuen chinesischen Kollegen Wei

US-Verteidigungsminister Jim Mattis ist bei seinem ersten Besuch in China mit seinem chinesischen Kollegen Wei Fenghe zusammengetroffen. Der Pentagon-Chef wurde im Hauptquartier der Volksbefreiungsarmee am Mittwoch von einer Ehrengarde begrüßt. Chinas Verteidigungsminister Wei sagte, der Besuch seines US-Kollegen sei wichtig, "um das strategische Vertrauen zwischen unseren Ländern zu erhöhen". Mattis äußerte die Hoffnung auf einen "sehr offenen und ehrlichen Dialog".

China reagiert verärgert auf Interview von Taiwans Präsidentin

China hat verärgert auf ein Interview von Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen reagiert. Tsais Äußerungen seien "irreführend und völlig unbegründet", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Ma Xiao Guang, am Mittwoch vor Journalisten in Peking. Tsai verfolge das Ziel, für "Feindschaft" zwischen den "Landsmännern" auf beiden Seiten der Taiwanstraße zu sorgen, und überschätze zudem "ihren eigenen Einfluss".

USA

MBA Market Index Woche per 22. Juni -4,9% auf 365,3 (Vorwoche: 384,1)

MBA Purchase Index Woche per 22. Juni -5,9% auf 244,3 (Vorwoche: 259,6)

MBA Refinance Index Woche per 22. Juni -3,5% auf 1.015,9 (Vorwoche: 1.052,3)

