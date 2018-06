Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat auf ihrer Junisitzung wie erwartet keine Änderungen an ihrer Geldpolitik beschlossen, so die Analysten der NORD LB.Der Schweizer Franken werde nach der jüngsten Aufwertung weiter als hoch bewertet und die Lage an den Devisenmärkten als fragil angesehen. Auf kurze Sicht habe die SNB ihre bedingte Inflationsprognose etwas angehoben. Die Hauptfaktoren für die SNB-Politik würden aber der CHF-Kurs und die EZB-Geldpolitik bleiben. (27.06.2018/alc/a/a) ...

