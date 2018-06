Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jeder zweite Sparer in Europa ist mit den Erträgen seiner Sparanlagen unzufrieden, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Allerdings hätten die Wenigsten trotz inzwischen zehnjährigem Niedrigzinsumfeld ihr Anlageverhalten geändert: Als Grund hierfür werde neben der Angst vor Schwankungen am Kapitalmarkt vor allem fehlendes Kapitalmarktwissen genannt. ...

