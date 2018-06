Bislang ist noch keine europäische Einzelhandelskette eine freiwillige Selbstverpflichtung über den Einsatz von Recyclingkunststoffen eingegangen. Dies berichtete EU-Umweltkommissar Karmenu Vella in einer Rede während des EU-Einzelhandelsforums für Nachhaltigkeit in Brüssel. Er rief den Einzelhandel auf, sich an der Kampagne der EU-Kommission zu beteiligen, und beschrieb eine solche Selbstverpflichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...