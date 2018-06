Bei Knochenbrüchen setzen Chirurgen häufig Schrauben, Platten, Drähte und Stifte ein, um die Knochenfragmente bis zur Heilung zu stabilisieren. Diese Implantate aus Metall werden oftmals nach zwölf bis 24 Monaten in einer erneuten Operation entfernt. Zudem ist Metall kein ideales Material für die Versorgung von Brüchen, weil es viel weniger elastisch als Knochen ist. Doch "Knochen brauchen die ständige mechanische Beanspruchung, um sich zu regenerieren und ihre Dichte und Festigkeit zu erhalten. Fehlt die physiologische Belastung, kann sich der Heilungsprozess verlangsamen", sagt Dr. Andreas Karau, bei Evonik im Geschäftsgebiet Health Care verantwortlich für Biomaterials. Bei Implantaten, die dauerhaft im Körper verbleiben, kann das sogar dazu führen, dass sich der entlastete Knochen im Laufe der Jahre abbaut.

Besser wäre es, Implantate aus einem Material zu fertigen, das die mechanischen Belastungen an den Knochen weiterleitet, statt sie abzufangen. Hier spielen Kunststoffimplantate ihre Stärken aus: Sie sind deutlich elastischer als Metalle und verhindern so den Knochenabbau, der als Stress-Shielding-Effekt bezeichnet wird.

Implantate aus dem bioabbaubaren Polymer Resomer bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie im Zuge der Knochenheilung vom Körper resorbiert werden. Im Idealfall wird ein bioresorbierbares Polymer so ausgewählt, dass die Festigkeit des Implantats in dem Maße abnimmt, wie die Heilung voranschreitet und die Belastbarkeit der Bruchstelle wächst.

Forschungszentrum für biokompatible Kunststoffe in Implantaten

Evonik ist seit mehreren Jahren mit verschiedenen Polymermaterialien in diesem Markt aktiv und hat im Jahr das Projekthaus Medical Devices in Birmingham, USA, gestartet, um die systematische Entwicklung von verbesserten Materialien für die orthopädische Chirurgie voranzutreiben. Zum entwickelten Portfolio gehören bioabbaubare Polymere auf Polymilchsäurebasis der Marke Resomer. Medizinproduktehersteller fertigen daraus Schrauben, Stifte und kleine Platten, die vom Körper nach einer vorgegebenen Zeitspanne resorbiert werden. Außerdem bietet das Unternehmen das Polyetheretherketon Vestakeep an, aus dem Implantate für Wirbelsäule, Mund, Kiefer und Schädel gefertigt werden, Anwendungen, die neben einer hohen Biokompatibilität auch gute mechanische Eigenschaften erfordern.

Das Potenzial dieser Polymermaterialien für die Medizintechnik ist aber noch lange nicht ausgereizt. "Könnte man Biopolymere per 3D-Druck verarbeiten, ließen sich Implantate für jeden Patienten und jede Operation individuell maßschneidern", sagt Karau. Rund 25 Forscher arbeiten im Projekthaus daran, diese Vision umzusetzen. "Die meisten haben wir neu rekrutiert, denn es braucht spezifisches Know-how in unterschiedlichen Bereichen, um neue Lösungen zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen", erklärt Karau.

Ein erstes im Projekthaus entwickeltes Produkt ist das Verbundmaterial, das aus den Polymilchsäuren Resomer und einem synthetischen Hydroxylapatit-Füllstoff besteht. Hydroxylapatit ist das häufigste Biomineral im menschlichen Körper; es macht 70 Prozent der ...

