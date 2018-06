Luxemburgs Börsenaufsicht verbietet den Handel mit Aktien der Cannabis-Branche. Somit werden zukünftig auch deutschen Anlegern Investments in den Boom-Markt erschwert - wenn nicht gar unmöglich gemacht.

In Nordamerika freuen sich Besitzer von Aktien Cannabis-produzierender und -vertreibender Gesellschaften seit geraumer Zeit über explodierende Kurse und mehr als satte Gewinne. Dagegen dürfte die Teilnahme an dem florierenden Markt für europäische Investoren zumindest teilweise unmöglich werden. Denn die luxemburgische Börsenaufsicht (CSSF) hat die Entscheidung getroffen, Cannabis-Aktien als illegal zu betrachten und deren Handel einzustellen. Das berichtet das "Handelsblatt" in seiner Dienstags-Ausgabe und beruft sich auf eine Bestätigung der Deutsche Börse AG.

Luxemburg zeigt sich erzkonservativ

Die CSSF ist auch für die deutsche Clearstream (Tochtergesellschaft der Deutschen Börse) zuständig, Europas größte Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft für Wertpapiergeschäfte und einer der größten Kapitalmarktdienstleister der Welt. Weil von Clearstream verwaltete, ausländische Werte von in Luxemburg verwahrt werden, fallen die von der Deutschen Börse gehandelten Wertpapiere unter luxemburgisches Recht. Grund für das Verbot sind rechtliche Vorgaben des luxemburgischen Staates, die Besitz und Konsum von Marihuana untersagen. Selbst die medizinische Anwendung von Cannabis, beispielsweise um Schmerzpatienten zu helfen, ist anders als hierzulande in Luxemburg noch verboten. Bislang gibt es von Seiten der Regierung des Großherzogtums lediglich Überlegungen, die medizinische Wirkung zu erproben.

In Nordamerika gehen ...

