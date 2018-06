Verkauft werden die Medizin- und die Energietechnik, obwohl letztere erst vor einem Jahr über eine Fusion vergrößert worden war. GE steht künftig auf drei Beinen: Der lukrativen Flugzeugtechnik, dem Kraftwerksbau und erneuerbaren Energien. In den zwei ersten Sektoren ist ein massiver Ausbau vorerst nicht zu erwarten. Interessanter bleibt der Sektor erneuerbare Energien. Ohne massive Akquisitionen funktioniert dies weder in den USA noch in Europa. Wer zu GE passt, wird demnächst eine interessante Wette. Wir schließen den Einstieg bei einer deutschen Adresse jedenfalls nicht aus. Denn der deutsche Markt ist auch politisch eine Drehscheibe für Ökotechnik.Kursgewinn gestern plus 7,7 %. Kann man hochrechnen? 114 Mrd. $ war die tiefste Bewertung. Nach den Verkäufen muss man runterrechnen, was herausfällt, und das ergibt voraussichtlich einen Marktwert von GE (künftig nicht mehr im Dow) von vermutlich um 65/70 Mrd. $, aber einem Spielraum für Akquisitionen in der Größenordnung von mindestens 20 Mrd. $. Unser Kursziel bleibt mithin erhalten aber wegen der rechnerischen Umstände etwas locker formuliert: In der ersten Stufe 20/22 $.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB DAILY. Den kompletten Brief lesen Sie unter www.boersenkiosk.de