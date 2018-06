Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so fiel der EUR/USD am Mittwoch zum Tagestief in den Bereich der 1,1620/10. EUR/USD wartet auf US Daten Das Paar baut seine Abwärtsbewegung zum neuen 4-Tagestief in den Bereich der 1,1620/10 aus, während sich der Greenback erholt und der Dollarindex (DXY) die 95,00 zum Ziel hat. ...

