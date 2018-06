BERLIN (Dow Jones)--Wegen Verstößen gegen die Meldepflichten beim Wertpapierhandelsgesetz hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in den letzten Jahren Geldbußen in Millionenhöhe verhängt. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion weiter hervorgeht, wurde in 2017 mit 375.000 Euro die höchste Einzelgeldbuße verhängt. Die höchste Gesamtgeldbuße - also die Zusammenfassung mehrerer Einzelgeldbußen - belief sich auf 3,25 Millionen Euro, sie war in 2015 fällig. Im laufenden Jahr wurde bereits eine Gesamtgeldbuße von 1,34 Millionen Euro verhängt.

Genau 687 Bußgeldbescheide wurden demnach seit Januar 2010 ausgesprochen, und zwar sowohl wegen Verstößen gegen Mitteilungspflichten beim Erwerb als auch beim Verkauf von Aktien.

Der einschlägige Bußgeldrahmen hat sich nach Angaben der Bundesregierung mit Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie zum 25. November 2015 deutlich erweitert. Bis dahin habe das Höchstmaß der Geldbuße eine Million Euro betragen. Aktuell seien 2 Millionen Euro bei natürlichen Personen und 10 Millionen Euro oder 5 Prozent des Gesamtumsatzes bei juristischen Personen möglich.

Geely-Prüfung läuft noch

Die Linksfraktion hatte ihre Anfrage vor dem Hintergrund des Geely-Einstiegs bei Daimler gestellt. Der Milliardär Li Shufu war im Februar über Geely mit 9,69 Prozent bei dem deutschen Autobauer eingestiegen. Seiner Meldepflicht soll er zu spät nachgekommen sein, wie die Bafin bereits mitteilte. Die Behörde prüft derzeit, ob ein Bußgeld zu verhängen ist. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, teilte eine Bafin-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit.

Die Bundesregierung erklärte, man habe Li Shufu bei einem Gespräch im Kanzleramt darauf hingewiesen, "dass bei Investitionen in Deutschland die nationalen und europäischen Vorgaben einzuhalten sind".

