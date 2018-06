Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will Erzieher besser bezahlen. "Wenn jeder 500 Euro brutto mehr hätte, das würde viel verändern", sagt die SPD-Ministerin der Wochenzeitung "Die Zeit".

Das derzeitige Einstiegsgehalt von Erziehern beträgt im Schnitt etwa 2.600 Euro brutto monatlich. Giffey hofft, durch mehr Geld den Beruf attraktiver zu machen. "Ich will, dass wir in diese Richtung gehen und soziale Berufe insgesamt aufwerten." Die Erhöhung ist in den Augen der Ministerin gerechtfertigt, da die Kitas eine bedeutende Rolle für die Entwicklung der Kinder spiele.

"Die Kita ist die erste Bildungseinrichtung für ein Kind, und dafür braucht es bestes pädagogisches Personal. Erzieher stellen gemeinsam mit den Eltern Weichen für ein ganzes Leben." Laut dem kürzlich erschienenen Nationalen Bildungsbericht fehlen bis 2025 deutschlandweit etwa 300.000 Erzieher.