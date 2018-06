Am 5. Juli erobert die "Digitale Bewegung" das innosabi Office mitten im Englischen Garten. Interaktiv wird an der Fragestellung gearbeitet, welche Anforderungen an Führungskräfte und Arbeitswelten sich aus dem technologischen Fortschritt ergeben.

Die Vorherrschaft der Plattformen transformiert die individuelle Arbeitswelt - über diesen Punkt hat die "Digitale Bewegung" auf dem Giga-Gipfel gemeinsam diskutiert und ihn als Ansatzpunkt für ein Wirtschaftswunder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...