Daniel Lösche (Schroders): Handelsstreit zwischen China und den USA

Der Handelsstreit zwischen China und den USA ging diese Woche in die nächste Runde. Neben den angekündigten Zöllen in Höhe von 25% auf 50 Mrd. USD in chinesischen Exporten, die am 6. Juli in Kraft treten sollen, droht die USA nun damit weitere Zöllen auf 200 Mrd. USD in chinesischen Exporten zu erheben.Diese Ankündigung bedeuten eine deutliche Verschärfung des Konflikts und könnte laut unseren Schätzungen das chinesische Wachstum um rund 0,2%-Punkte nach unten ziehen. China hat seinerseits als Reaktion bereits weitreichende Gegenmaßnahmen angekündigt. Allerdings ist der Spielraum für vergleichbare Schritte begrenzt, da China insgesamt nur Waren im Wert von 130 Mrd. USD von den USA importiert.Wahrscheinlicher sind daher im Ernstfall eher konzentrierte Maßnahmen gegen spezifische US-Unternehmen mit hohen Umsatzanteilen in China wie Apple oder Nike.Aktuell sind die nächsten Schritte in dem Konflikt noch ungewiss.Unserer Meinung nach wird der er jedoch noch längere Zeit andauern und für mehr Schwankung im Markt sorgen. Fest steht auch, dass eine weitere Eskalation des Konflikts das globale Wirtschaftswachstum belasten und zu höherer Inflation führen.



Sehen Sie hier den Marktkommentar "Handelsstreit zwischen China und den USA" von Daniel Lösche (Schroders) als Video.

