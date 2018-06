Veränderungen im Vorstand der Polytec: Unternehmensgründer und CEO Friedrich Huemer (60) wird nach 32 Jahren höchst erfolgreicher Konzernführung seinen zum Jahresende auslaufenden Vorstandsvertrag nicht weiter verlängern und per 31.12.2018 aus dem Vorstand ausscheiden. Er wird dem Unternehmen danach weiter in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Friedrich Huemer hat das Unternehmen mit einer konsequenten Buy & Build-Strategie in kürzester Zeit von der Unternehmensgründung zu einem namhaften Automobilzulieferkonzern aufgebaut. Mit beeindruckender Konsequenz führte er den Konzern durch die Finanzkrise 2008/2009 und in weniger als zwei Jahren wieder auf Erfolgskurs. Friedrich Huemer übergibt ein Unternehmen mit hoher Finanzkraft...

Den vollständigen Artikel lesen ...