Jahresabschluss 2017 iVestos AG: Veröffentlichung des Jahresabschluss 2017 Die iVestos AG hat ihren Jahresabschluss zum 31.12.2017 veröffentlicht und dieser ist auf der Webseite www.ivestos.de unter dem Punkt Investor Relations / Finanzberichte abrufbar. In dem Berichtzeitraum konnte die iVestos AG die eingeschlagene Strategie, sich vornehmlich auf Mehrheitsbeteiligungen in den Bereichen Immobilien- und Technologie/Internet zu fokussieren, erfolgreich weiterverfolgen. In dem Geschäftsjahr 2017 betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25TEUR und der Jahresüberschuss 23 TEUR. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 betrug 92% der Bilanzsumme von 6,69 Mio. EUR. Das haftende Eigenkapital beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 6,15 Mio. EUR. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Pullach, den 27. Juni 2017 Der Vorstand iVestos AG Über die iVestos AG: Die iVestos AG mit Sitz im südlich von München gelegenen Pullach ist mit ihrer über zehnjährigen Erfahrung der unternehmerorientierte Partner für Investments in wachstumsversprechende Firmen. Ansprechpartner für Rückfragen: Dipl. Ing. Georg Gabrielides Vorstand der iVestos AG, Wettersteinstrasse 9, 82049 Pullach Telefon: 089 2000 467 700 Fax: 089 2000 467 799 E-Mail: gg@ivestos.de Internet: www.ivestos.de 27.06.2018

ISIN DE0007948713

AXC0192 2018-06-27/15:00