BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die weiterhin wichtige Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) bei den Griechenland-Hilfen betont, auch wenn dieser am dritten Hilfsprogramm für das Land nicht beteiligt sei. Scholz verwies dabei in einer Befragung im Plenum des Bundestags auf die bereits vom IWF bereitgestellten Mittel und eine weiterhin stattfindende Überprüfung.

"Der IWF hat etwa 10 Milliarden Euro Kredite ausgegeben", erklärte Scholz. "Die sind auch alle noch da und sind zu bedienen", hob er hervor. "Deshalb ist der IWF dabei." Der Währungsfonds werde sich auch an der vereinbarten Nachprogramm-Überwachung beteiligen. "Wir sind für die Expertise, die der Internationale Währungsfonds in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen wird, auch sehr dankbar", betonte der Bundesfinanzminister. Es gehe darum, "dass all die Vereinbarungen, die eingegangen worden sind, auch in der Zukunft noch eingehalten werden". Dies sei ein wichtiger Punkt für die Schuldentragfähigkeit Griechenlands.

Die Euro-Finanzminister hatten sich vergangene Woche auf die Bedingungen für das Ende des dritten Griechenland-Hilfsprogramms geeinigt. Nach acht Jahren der Abhängigkeit von Hilfen seiner internationalen Gläubiger soll das hoch verschuldete Land damit ab August wieder finanziell auf eigenen Beinen stehen. Athen bekommt demnach eine Abschlusszahlung von 15 Milliarden Euro zum Aufbau eines Finanzpuffers und Schuldenerleichterungen - Athen muss unter anderem mit der Schuldenrückzahlung aus dem zweiten Hilfsprogramm zehn Jahre später beginnen als vorgesehen und damit erst 2033. Der Bundestag wird über die Maßnahmen am Freitagmorgen debattieren.

June 27, 2018

