Durch die sofortige Akquisition wird Ribbon zum Marktführer im Bereich Enterprise Session Border Controller und Network Edge Orchestration

Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), ein weltweit führender Anbieter von sicherer und intelligenter Cloud-Kommunikation, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Edgewater Networks, einem Marktführer im Bereich Network Edge Orchestration für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Unified Communications (UC), bekannt. Die Übernahme soll dazu führen, dass Ribbon zum Marktführer für Enterprise Session Border Controllers (SBCs) und Network Edge Orchestration wird. Diese Akquisition ermöglicht es Ribbon, seinem weltweiten Kundenstamm ein komplettes Core-to-Edge-Produktportfolio, konkurrenzlose End-to-End-Service-Sicherungs- und Analyselösungen sowie einen vollständig integrierten SD-WAN-Service anzubieten.

Die Akquisition erweitert und verbessert das Lösungsangebot von Ribbon für seine Kunden. Das kombinierte Portfolio soll das neue Ribbon-Protect-UC-Sicherheitsangebot mit Sprach- und Datenintelligenz aus dem Unternehmens- und Kundenumfeld weiter stärken. Mit der Fähigkeit, den Kern bis an den Rand des Netzwerks zu bedienen, wird Ribbon in der Lage sein, eine End-to-End-Verbindung zum Unternehmen bereitzustellen und beispiellose Sicherheits-, Service-Sicherheits- und Überwachungsfunktionen zu bieten. Nach Abschluss der Transaktion wird das Angebot von Kandy Unified Communications as a Service (UCaaS) um die Möglichkeit erweitert, Analyse- und Service-Sicherheitsfunktionen über den gesamten Netzwerkrand des Unternehmens anzubieten. Darüber hinaus wird das Angebot von Ribbon an Microsoft Skype für Unternehmen und Teams durch die intelligenten Edge-Lösungen von Edgewater Networks erweitert.

"Mit dem starken, nachhaltigen Wachstum von Edgewater Networks in den letzten Jahren und den sich ergänzenden Lösungen ist diese Akquisition für Ribbon an mehreren Fronten sinnvoll, um ihre Position im Bereich Enterprise SBCs zu stärken", sagte Diane Myers, Senior Research Director bei IHS Markit. "Dies ist eine Kombination aus hoher Synergie und geringer Überlappung, die Ribbon eine breite Produktpalette bietet, die Kunden jeder Größe bedient und über mehrere Kanäle angeboten und vertrieben werden kann."

"Diese Transaktion zeigt, wie wir unsere strategischen Ziele erreichen und unsere Marktpräsenz ausbauen", sagte Fritz Hobbs, President und Chief Executive Officer von Ribbon Communications. "Die Kombination aus Ribbon Communications und Edgewater Networks schafft eine erstklassige Plattform, die unsere Führungsposition in den Bereichen SBC, Cloud UC, Sicherheit und Analytik weiter ausbaut."

"Der Kundennutzen unserer gemeinsamen Organisation ist auf dem Markt unübertroffen", sagte David Norman, Chief Executive Officer von Edgewater Networks. "Die Kombination aus Ribbon und Edgewater Networks wird es uns ermöglichen, unsere Kunden weltweit besser zu bedienen und unser Innovationstempo in den UC- und SD-WAN-Märkten zu beschleunigen."

Kevin Riley, Chief Technology Officer und Executive Vice President of Advanced R&D für Ribbon Communications, kommentierte: "Die Lösungen von Ribbon und Edgewater Networks sprechen den gesamten Unternehmensmarkt an. Kommunikationsdienstleister, Managed-Service-Provider und Systemintegratoren werden über eine umfassende Produktlinie und Supportorganisation verfügen, um Dienstleistungen für den schnell wachsenden Markt für vereinheitlichte Kommunikation anzubieten."

Übersicht über Edgewater Networks

Edgewater Networks ist ein privates Unternehmen, das 2002 gegründet wurde.

Edgewater Networks verfügt über mehr als 635.000 aktiv eingesetzte Edge-Geräte und mehr als 20 Millionen angeschlossene Endgeräte.

Edgewater Networks beschäftigt rund 80 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Einzelheiten zur Transaktion

Bei Abschluss des Fusionsvertrags wird Ribbon den Aktionären von Edgewater Networks insgesamt 110 Millionen US-Dollar zahlen, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Nettoumlaufvermögens und der Schulden: 50 Millionen US-Dollar in bar (vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Nettoumlaufvermögens), die zum Zeitpunkt des Abschlusses gezahlt und über die bestehende Kreditfazilität von Ribbon finanziert werden. 30 Millionen US-Dollar an aufgeschobenen Zahlungen, die aus den bestehenden operativen Cashflows finanziert und innerhalb von 18 Monaten nach dem Bilanzstichtag abgeschlossen werden sollen. 30 Millionen US-Dollar an Ribbon-Stammaktien, die zum Zeitpunkt der Schließung ausgegeben werden, nicht mehr als 5,2 Millionen Aktien.

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Finanzielle Highlights von Edgewater Networks

Der Umsatz von Edgewater Networks belief sich 2017 auf 64 Millionen US-Dollar und 2016 auf 50 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich aus Verkäufen innerhalb der USA stammen. In den letzten vier Jahren verzeichnete Edgewater Networks ein jährliches zweistelliges Umsatzwachstum.

Das angeglichene EBITDA 1 lag 2017 bei 4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 98 gegenüber 2 Millionen US-Dollar im Jahr 2016.

lag 2017 bei 4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 98 gegenüber 2 Millionen US-Dollar im Jahr 2016. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion sofort positiv auf das angeglichene EBITDA und das Nicht GAAP-konform EPS von Ribbon nach Abschluss der Transaktion auswirken wird.

1) Bitte beachten Sie die Überleitung der Nicht GAAP-konform- und GAAP-Kennzahlen im Anhang zur Pressemitteilung.

Kernbotschaften

Der Zusammenschluss soll Ribbon zu einem Marktführer im Bereich Enterprise SBCs von KMU bis hin zu Großunternehmen machen.

Die Übernahme von Edgewater Networks differenziert und erweitert die Führungsposition von Ribbon im SBC-, Cloud-, Sicherheits- und Analysemarkt durch das Angebot des einzigen Portfolios von Edge-to-Core-Lösungen für Serviceprovider und Unternehmen jeder Größe.

Die Übernahme ermöglicht es Ribbon, die Lösungen von Edgewater Networks mit einem viel größeren Vertriebskanal weltweit zu vermarkten.

Das Portfolio von Edgewater Networks erweitert zahlreiche Ribbon-Angebote und strategische Initiativen, darunter Kandy UCaaS, Ribbon Protect und Microsoft Skype für Unternehmen und Teams.

Der SD-WAN-Service von Edgewater Networks bietet Ribbon-Kunden eine Komplettlösung für den KMU-Markt.

Berater

TAP Advisors LLC diente als Ribbons Finanzberater, Latham Watkins LLP als Ribbons Rechtsberater und Ernst Young LLP als Ribbons Berater für Financial Diligence und verwandte Themen. AGC Partners war der Finanzberater von Edgewater Networks und Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin Hachigian, LLP der Rechtsberater von Edgewater Networks.

Über Ribbon Communications

Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN) ist ein Unternehmen mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung sicherer Echtzeit-Kommunikationslösungen für die führenden Serviceprovider und Unternehmen auf der ganzen Welt. Basierend auf erstklassiger Technologie und geistigem Eigentum bietet Ribbon seinen Kunden in mehr als 25 Ländern und auf 6 Kontinenten hochzuverlässige, einheitliche und eingebettete Echtzeit-Kommunikationsfunktionen. Das Unternehmen transformiert Festnetz-, Mobil- und Unternehmensnetzwerke von Legacy-Umgebungen zu allen IP- und vollständig virtualisierten, sicheren, Cloud-basierten Architekturen und ermöglicht so eine hochproduktive Kommunikation für Endkunden und Unternehmen. Ribbons marktführende Kommunikationssicherheitslösungen basieren auf einer großen Datenverhalten-Analyseplattform und bieten den Kunden erweiterte Netzwerkintelligenz und Sicherheit. Die Kandy Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) des Unternehmens ermöglicht eine schnelle Service-Erstellung und digitale Transformation, indem sie den Kunden ein umfassendes Angebot an fortschrittlichen eingebetteten und vereinheitlichten Kommunikationsfunktionen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter ribboncommunications.com.

Über Edgewater Networks

Edgewater Networks wurde 2002 gegründet und ist marktführend in der Bereitstellung IP-basierter Sprach-, Video- und Datendienste. Serviceprovider und Unternehmen aller Größenordnungen nutzen die Lösungen von Edgewater Networks, um die Konfiguration von Kundenstandorten zu vereinfachen und so eine schnelle und reibungslose Installation zu ermöglichen, die Dauer bis zur Markteinführung zu reduzieren und eine schnelle Amortisierung von investiertem Kapital zu gewährleisten. Mithilfe seiner "Network Edge Orchestration"-Plattform, die das EdgeView Service Control Center, EdgeMarc Intelligent Edges und das QuickConnect Interoperability Lab umfasst, hilft Edgewater Networks Kunden bei der Bereitstellung von Informationen am Netzwerkrand. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.edgewaternetworks.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @ewn_inc.

Wichtige Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die Informationen in dieser Mitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 unterliegen und sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, einschließlich Aussagen zur Wertschöpfung für Kunden. Alle Aussagen, die nicht in dieser Mitteilung enthalten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den Erwerb von Edgewater Networks, des Zeitraums, in dem dies geschehen wird, der Erfüllung der Abschlussbedingungen, der erwarteten Vorteile für Ribbon Communications, einschließlich der Vorteile für Kunden, der Einführung neuer Lösungen und Aussagen über die erwartete zukünftige finanzielle Performance. Tatsächliche Ergebnisse können von den Angaben der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung erheblich abweichen.

Darüber hinaus können verschiedene Risiken und Unsicherheiten die tatsächlichen Ergebnisse von Ribbon Communications beeinflussen und dazu führen, dass diese Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgesehen sind, einschließlich, ohne Einschränkung, der Fähigkeit von Ribbon, die Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen; des Erfolgs von Ribbon bei der Integration der Geschäfte von Edgewater Networks; der Fähigkeit von Ribbon, die erwarteten Vorteile aus der Transaktion zu realisieren; und der Auswirkungen einer Unterbrechung der Transaktion, wodurch es schwieriger wird, Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern oder Regierungsstellen aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen zu Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Ribbon Communications finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts von Ribbon Communications auf Formular 10-K, der bei der SEC eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Ribbon Communications nur zu dem Zeitpunkt wieder, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sollten nicht als Ansichten von Ribbon Communications zu einem späteren Zeitpunkt herangezogen werden. Ribbon Communications kann sich zwar dafür entscheiden, zukunftsgerichtete Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, jedoch lehnt Ribbon Communications ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab.

Diskussion von Nicht GAAP-konform-Finanzmaßnahmen

Diese Pressemitteilung enthält das angepasste EBITDA von Edgewater Networks, das gemäß den Regeln und Vorschriften der Securities and Exchange Commission als Nicht GAAP-konform-Kennzahl angesehen wird. Die Überleitung des angepassten EBITDA von Edgewater Networks zum Nettogewinn ist an anderer Stelle in dieser Mitteilung enthalten. Das angepasste EBITDA ist eine Nicht GAAP-konform-Kennzahl, die von unserer Investorengemeinschaft zu Vergleichs- und Bewertungszwecken verwendet wird. Wir legen diese Kennzahl offen, um unseren Dialog mit Analysten und Investoren zu unterstützen und zu erleichtern. Andere Unternehmen können das angepasste EBITDA anders berechnen als wir, was seinen Nutzen als Vergleichsmaßstab einschränkt. Während unser Management das angepasste EBITDA als Instrument verwendet, um das Verständnis für bestimmte Aspekte der finanziellen Leistungsfähigkeit von Edgewater Networks zu verbessern, betrachtet das Management diese Kennzahl nicht als Ersatz für GAAP-Maßnahmen oder als besser als GAAP-Maßnahmen. Das angepasste EBITDA sollte nicht als Alternative oder isoliert von den nach GAAP erstellten und dargestellten Finanzinformationen betrachtet werden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Verwendung des angepassten EBITDA als Analyseinstrument wesentliche Einschränkungen mit sich bringt. Insbesondere spiegeln viele der Anpassungen den Ausschluss von wiederkehrenden Posten wider und werden sich auf absehbare Zeit in unserem Finanzergebnis niederschlagen. Wir glauben, dass die Bereitstellung des angepassten EBITDA für Investoren zusätzlich zur GAAP-Präsentation es Investoren ermöglichen wird, die Finanzergebnisse in der Art und Weise zu betrachten, wie das Management sie sieht. Wir sind ferner der Ansicht, dass die Bereitstellung dieser Informationen Investoren dabei hilft, die finanzielle und operative Kernleistung von Edgewater Networks besser zu verstehen und die Wirksamkeit der von unserem Management zur Bewertung und Messung der Leistung verwendeten Methoden und Informationen zu bewerten.

EDGEWATER NETWORKS, INC. Überleitung von finanziellen Nicht GAAP-konform- und GAAP-Kennzahlen (in Millionen US-Dollar) (ungeprüft) Das Jahr endete am 31. Dezember 31. Dezember 2017 2016 Angepasstes EBITDA: GAAP-Reingewinn (-verlust) (geprüft) 1,4 Zins-(Ertrags-)aufwand, netto 0,9 0,9 Rückstellung für Ertragssteuer 0,2 Wertminderungen und Abschreibungen 0,8 0,8 EBITDA 3,3 1,7 Aufwand für Vorzugsaktienoptionsscheine 0,3 0,3 Unterbrechung 0,3 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0,2 0,1 Angepasstes EBITDA (nicht GAAP-konform) 4,1 2,1 * Betrag beträgt weniger als 0,1 Millionen Dollar

