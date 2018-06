Die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex ist in den vergangenen Wochen wieder zusehends unter Druck geraten. Nach einer mehrwöchigen Aufwärtsbewegung, die die Aktie am 7. Juni bis auf 11,32 Euro hinaufführte, bestimmen Bären wieder das Kursgeschehen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Aktie inzwischen wieder bis auf 8,60 Euro zurückgekommen ist und somit in nicht einmal drei Wochen fast ein Viertel an Wert einbüßte. Im Zuge dessen wurden auch zahlreiche Unterstützungen durchbrochen, nicht zuletzt ... (Alexander Hirschler)

