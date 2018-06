Zürich - Die Schweizer Börse hat im Mittwochshandel eine erneute Kursschwäche überwunden und mit Erleichterung auf Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert. Ab dem frühen Mittag zogen die Kurse merklich an, und der Leitindex SMI konnte sich von dem zuvor erreichten 16-Monatstief lösen.

Auslöser der Kurserholung, die auch an den anderen europäischen Märkten und bei den US-Futures spürbar war, waren Nachrichten aus dem Weissen Haus. Laut Medienberichten will US-Präsident Donald Trump den Ausschuss verstärken, der ausländische Investitionen in den USA begutachtet. Das wären weitaus mildere Massnahmen als zuvor befürchtet. Zeitweise war darüber spekuliert worden, dass die US-Regierung Notfall-Gesetzgebung zur Anwendung bringen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 14.40 Uhr ...

