Der amerikanische Weltstar Demi Lovato wird das Gesicht der jungen Mode bei Europas größtem Schuheinzelhändler DEICHMANN. Ihre erste eigene Capsule-Kollektion trägt die Handschrift der Sängerin und wird ab August 2018 in den DEICHMANN-Filialen und unter www.deichmann.com erhältlich sein. Die begleitende Kampagne unter dem Namen "shoefame" startet Ende August.



Zu den Modellen der neuen Herbst/Winter-Kollektion gehören die Highlights der angesagtesten Trendthemen wie Sockboots, stylische Ugly-Sneaker, rockige Winterboots, Schnürer mit Plateausohle, elegante Pumps sowie feminine Stiefel und Stiefeletten. Details wie Schnallen, Schmucksteine, Pailletten und Spitze verleihen den Modellen einen modernen Twist.



Die Kampagne wird von Fotograf Dennis Leupold in Szene gesetzt. Beim TV-Spot im Stil eines Musikvideos führt Jonas Akerlund Regie. Darin befreit Demi Lovato ihre Tänzerinnen aus großen Glas-Cubes, um am Ende gemeinsam mit ihnen zu tanzen. Dabei steht natürlich die Kollektion im Mittelpunkt.



Im Rahmen ihrer "Tell Me You Love Me World Tour" traf Demi Lovato Heinrich Deichmann, den Vorsitzenden des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE, in Köln. "Ich freue mich sehr darauf, meine Kollektion vorzustellen, die ich zusammen mit DEICHMANN erstellt habe, es hat viel Spaß gemacht, und ich bin total gespannt darauf, zu sehen, wie andere ihren persönlichen Style mit der Kollektion ausdrücken," sagt Demi Lovato. Heinrich Deichmann kündigt zudem an, dass Demi Lovato nicht nur eine eigene Kollektion entwickelt habe, sondern das Gesicht der jungen Mode bei DEICHMANN sei.



Ihre Capsule-Kollektion wird ab August 2018 in ausgewählten DEICHMANN-Filialen und im Onlineshop unter www.deichmann.com erhältlich sein. Preislich liegen die Modelle zwischen 24,90 EUR und 59,90 EUR.



Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 39.000 Mitarbeiter. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), in den Niederlanden und Belgien (vanHaren), in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zur Unternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Zum Unternehmen gehört auch die Snipes-Gruppe mit Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien und Italien.



