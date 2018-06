Die erst im März in den TecDAX aufgestiegene Aktie von ISRA Vision (ISIN: DE0005488100) führte zuvor ein eher beschauliches Börsendasein. Im Dezember schoss sie dann senkrecht höher, doch dieser Ausflug nach oben wurde bis Anfang April komplett wieder abverkauft. Der zweite Anlauf aber, der sitzt, wie Sie anhand dieses Charts sehen, der die Aktie über ein Jahr im Vergleich zum TecDAX (schwarze, dicke Linie) zeigt. Während letzterer seit Monatsmitte kräftig unter Druck steht, zieht ISRA Vision wie eine Rakete davon. The sky ist he limit … zumindest wirkt es so.

Aber natürlich ist nichts an der Börse eine Einbahnstraße. Gut, dass die Aktie so begehrt ist, hat schon seine Gründe. "Machine Vision", die optische Überwachung und Steuerung hochpräziser Produktionsabläufe, das ist die Domäne des Unternehmens und unstrittig eine Domäne mit großen Perspektiven. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...