Hier geht's zum Video

An der Wall Street scheinen die Anleger noch nicht recht zu wissen, in welche Richtung es heute gehen könnte. Immerhin gibt es im Handelskonflikt Hoffnung. Die Maßnahmen von Donald Trump gegen China sind nicht so hart wie befürchtet. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die aktuelle Marktlage in den USA. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.