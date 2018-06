Mainz (ots) - Woche 26/18 Donnerstag, 28.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



12.50 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



13.35 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



14.20 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018



15.05 Jagd nach Heroin Amerikas Mittelschicht auf Droge USA 2016



16.35 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Heroin-Dealer im Visier Großbritannien 2015



17.20 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017



17.50 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016



18.20 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015



19.05 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Drogenrazzia in Oldham Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 19.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Überführt - Der Drogendealer Sick mit Joe Bausch Deutschland 2017



23.10 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017



0.40 Überführt - Der Zuhälter Andreas Marquardt mit Joe Bausch Deutschland 2016



1.25 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



2.10 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



2.55 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



3.40 Tatort Internet Stalker, Dealer, Betrüger - die neuen Tricks Deutschland 2015



4.25 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



