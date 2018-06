Die DZ Bank hat Infineon von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 24,70 auf 26,40 Euro angehoben. Der Chipkonzern sei in strukturellen, also langfristigen, Wachstumsbereichen vertreten und dabei auch mit Blick auf das Internet der Dinge führend, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Treiber seien globale Megatrends wie Klimawandel, demographischer Wandel, Digitalisierung, Elektrofahrzeuge, vernetzte Geräte, Rechenzentren sowie Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Wegen der Dynamik und der erhöhten Unternehmensprognose habe er die Schätzungen für Infineon angehoben./mis/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-06-27/15:54

ISIN: DE0006231004