Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dialog Semiconductor von 16 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Da der Hauptkunde Apple seine Power-Management-Chips (PMICs) nicht mehr exklusiv von Dialog beziehen werde, werde der Umsatz mit dem iPhohne-Hersteller in den nächsten Jahren sinken, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe die Schätzungen für Dialog wegen dieser Unsicherheiten nochmals gesenkt. Dialog wolle die Abhängigkeit von Apple durch die stark wachsenden Segmente Connectivity und Advanced Mixed Signal reduzieren. Ob die geplante, teure Übernahme von Synaptics erfolgreich sein werde, sei angesichts des geschätzten Kaufpreises von über zwei Milliarden US-Dollar nicht abzusehen./mis/ck Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-06-27/15:59

ISIN: GB0059822006