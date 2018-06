Unterföhring (ots) - - Frankreich - Argentinien am Samstagnachmittag ab 15:45 Uhr auf Sky Sport UHD



- Kroatien - Dänemark am Sonntagabend ab 19:45 Uhr auf Sky Sport UHD



- Exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q: 25 Spiele der FIFA WM 2018 live in Ultra HD, täglich das Topspiel des Tages einschließlich aller Spiele der deutschen Mannschaft, alle live kommentiert von Wolff-Christoph Fuss



Argentiniens Jubel kannte keine Grenzen, als Innenverteidiger Marcos Rojo in der 85. Spielminute den erlösenden 2:1-Siegtreffer gegen Nigeria erzielte und sich die Gauchos doch noch für das WM-Achtelfinale qualifizierten.



Dort wartet nun Frankreich, das, wie die Argentinier mit Superstar Lionel Messi, zu den Titelaspiranten der WM zählt. Zwar lieferte die Offensive um Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé bisher noch kein Spektakel, die Gruppenphase überstand der Vize-Europameister im Vergleich zum Vize-Weltmeister aus Argentinien jedoch souverän.



Sky überträgt die Partie Frankeich - Argentinien am Samstagnachmittag ab 15:45 Uhr live und exklusiv in UHD.



Am Sonntagabend kommt es dann zum europäischen Duell zwischen Kroatien und Dänemark. Nach der überzeugenden Gruppenphase des Balkanstaates, in der in drei Spielen drei Siege eingefahren werden konnten, ist Kroatien gegen "Danish Dynamite" der Favorit. Besonders beim deutlichen 3:0 über Argentinien setzten Spielmacher Luka Modric und Co. ein Ausrufezeichen. Sky überträgt die Partie ab 19:45 Uhr aus dem Nischni-Nowgorod-Stadion.



Beide Achtelfinal-Partien werden wie gewohnt von Wolff-Christoph Fuss kommentiert.



Die Fifa WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erleben



Sky Deutschland hat sich die exklusiven Ultra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 in Russland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils das Topspiel des Tages live in Ultra HD übertragen. Neben dem Topspiel des Tages am dritten Gruppenspieltag zeigt Sky vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018. Die konkrete Spielauswahl für den letzten Gruppenspieltag sowie die ersten beiden K.-o.-Runden hängt von den konkreten Paarungen ab und erfolgt kurzfristig. In jedem Fall wird Sky alle Spiele der deutschen Auswahl live in Ultra HD zeigen. Sämtliche Spiele, die Sky live überträgt, werden auch in zahlreichen Wiederholungen angeboten.



Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängig von den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschland freigeschaltet sein, die Sky Q nutzen.



