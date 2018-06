New York - Nach dem jüngsten Kursrutsch an der Wall Street hat sich am Mittwoch der Stabilisierungsversuch fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial , der bereits am Vortag erste moderate Gewinne verbucht hatte, kletterte im frühen Handel um weitere 0,62 Prozent auf 24 432,91 Punkte.

Am Montag hatte das weltweit bekannteste Börsenbarometer vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen den USA ...

