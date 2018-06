Zürich (ots) - Nachdem die Brauerei Doppelleu mit ihrem

Chopfab-Bier innert vier Jahren den Schweizer Markt erobert hat,

prüft sie nun den Schritt ins Ausland. «Die Doppelleu-Linie liesse

sich im Ausland sicher gut verkaufen», sagt Firmenchef Philip Bucher

in einem Interview mit der «Handelszeitung». Potenzial habe

insbesondere auch die unlängst erworbene Marke «Boxer», die bereits

früher Bier nach China exportierte. «Dieses Beziehungsnetz besteht

noch immer», sagt Bucher. Es sei «eine Überlegung wert», wie man als

Schweizer Marke den chinesischen Markt wieder aktiveren könne. «Wir

wissen, dass da Potenzial besteht.» Bisher habe niemand wirklich

getestet, wie gut sich die Swissness als Verkaufsargument für Bier

eigne, sagt Bucher. «Vielleicht ist sie ja tatsächlich viel wert.»



Mittlerweile sei Doppelleu die sechstgrösste Brauerei der Schweiz,

sagt der Doppelleu-Geschäftsführer. Wie viel Bier die Brauerei

produziert, will er nicht sagen. Durch die Fusion mit Boxer habe sich

der Ausstoss jedoch verdoppelt. «Da haben sich zwei gleich grosse

Partner gefunden.» Obwohl erst 2014 gestartet, schreibe die Brauerei

bereits Gewinn. «Wir sind rentabel», sagt Bucher. «Und mit Boxer kam

eine etablierte Brauerei dazu, die ebenfalls Gewinne schreibt.»

Übernahmeangebote habe die Brauerei bisher keine erhalten, sagt

Bucher. Die Stärke von Doppelleu liege in der Unabhängigkeit. «Durch

einen Verkauf würde Doppelleu geschwächt, daher ergibt dies für einen

Käufer strategisch wenig Sinn.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90