Zürich (ots) - Beim Staatsinstitut schlagen die Niedrigzinsen nun

voll durch: Man habe in den letzten 15 Monaten rund 200 Millionen

Franken an Zinsmarge verloren, sagt Sprecher Johannes Möri in der

neusten Ausgabe der «Handelszeitung». Die Gesamtzinsmarge reduzierte

sich in dieser Zeitspanne um fast 20 Basispunkte auf noch 0,642

Prozent per Ende März. Selbst eine allfällige Zinswende würde

Postfinance vorderhand nicht viel helfen, mahnt Möri: «Dieser

negative Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen, da immer

noch laufend gut verzinste Obligationen verfallen, die wir nur noch

zu sehr tiefen Renditen anlegen können.»



Entsprechend eindringlich fordert Postfinance nun rasch die

Aufhebung des Kreditverbots. Der Aufbau eines Hypothekargeschäfts

würde seine Zeit brauchen. «Umso wichtiger ist es, dass die Politik

diesbezüglich nun rasch handelt», sagt der Postfinance-Sprecher. Doch

der Skandal um Subventionsschummelei bei Postauto macht dem

bundeseigenen Finanzinstitut einen dicken Strich durch die Rechnung.

Die Forderung nach mehr unternehmerischem Spielraum für die gelbe

Bank ist derzeit politisch wenig opportun. Der Bundesrat wollte

ursprünglich im Juni einen Richtungsentscheid fällen, wie es mit

Postfinance weitergeht. Mittlerweile hat die Landesregierung den

Beschluss zum Kreditverbot und zur Finanzierung zusätzlicher

Eigenmittel auf den Herbst vertagt.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90