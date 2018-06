Mit den Kompromissen in der Wohnungs- und Baupolitik läuft die große Koalition Gefahr, ihre selbstgesteckte 46-Milliarden-Obergrenze für neue Ausgaben bis 2021 zu sprengen. Demnach belaufe sich die Summe prioritärer Maßnahmen auf fast 47 Milliarden Euro und übertreffe damit die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags von Union und SPD, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Kreisen des Haushaltsausschusses des Bundestags. In der Bereinigungssitzung werden dort die letzten Details des Haushalts geklärt. Neben dem milliardenteuren Baukindergeld für Familien war am Dienstag bei einem Treffen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbart worden, dass es 500 Millionen Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau geben sollen./ir/DP/men

AXC0240 2018-06-27/16:37