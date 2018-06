Zürich (ots) - Das Schweizer Online-Touristikunternehmen

Getyourguide schliesst einen Verkauf an einen Konkurrenten aus und

strebt an die Börse. Die Buchungsplattform für Touren und Ausflüge

will «unabhängig bleiben und den Tourismus für die nächsten zehn

Jahre prägen», sagt Firmenchef Johannes Reck zur «Handelszeitung».

Bezüglich Exit-Optionen favorisiert Reck einen Weg: «Erklärtes Ziel

ist ganz klar der Börsengang.» Ein Datum sei aber nicht bestimmt, da

aktuell das Klima gut sei für eine weitere Kapitalaufnahme abseits

der Börse.



Im Interview mit der «Handelszeitung» spricht Reck über die

Unterschiede zwischen den Gründerstädten Zürich und Berlin. Der

Getyourguide-Co-Gründer, der 2011 mit einem Grossteil der Belegschaft

nach Berlin zog, gibt Zürich heute bessere Noten als damals. Die

Schweiz habe bezüglich Risikofähigkeit, Ausbildung und

Venture-Capital aufgeholt: «Wir haben es heute leichter, Talente für

den Standort Zürich zu rekrutieren als für Berlin.» Getyourguide, das

auf dem Weg zu einer Firmenbewertung von 1 Milliarde Dollar ist, sei

in seiner Firmengeschichte oft knapp an der Pleite vorbeigerasselt,

erzählt Reck: «Zwischen 2010 und 2014 waren wir ein Mal im Jahr

pleite. Meistens im November und Dezember, weil dann die

Reisebuchungen nach unten gehen und uns Cash fehlte, um die Löhne zu

bezahlen.»



Originaltext: Handelszeitung

