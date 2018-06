Zürich (ots) - Der bisherige Eigner von Pasito-Fricker, Guido

Fluri, hat seinen Anteil an der Schuhhandelskette Pasito-Fricker auf

eine Minderheit reduziert, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten

Ausgabe schreibt. Neu haben Privatinvestoren aus dem Ausland das

Sagen bei Pasito-Fricker. Wer genau die neuen Kapitalgeber sind,

lässt Fluri offen und betont, dass er der Schuhhandelskette erhalten

bleiben wolle.



So hat der Immobilienunternehmer und Initiant der

Wiedergutmachungsinitiative eine Absichtserklärung unterzeichnet,

wonach er bis zu 1 Million Franken einzuschiessen bereit sei. Dabei

gehe es ihm um den Erhalt von Arbeitsplätzen: «Das Ziel muss sein,

dass die Firma weiter existiert.»



Pasito-Fricker befindet sich in einem Turnaround. Resultierten

2015 und 2016 noch Millionenverluste, konnte im vergangenen Jahr der

Fehlbetrag auf einige hunderttausend Franken eingedämmt werden. «In

diesem Jahr wollen wir eine schwarze Null erreichen», sagt Fluri. Der

Umsatz habe sich stabilisiert. Entsprechend positiv ist er für das

zweite Halbjahr.



Die Schuhhandelskette ist in der Deutschschweiz und im Tessin mit

den Marken Fricker, Crispino und Pasito präsent und hat rund 25

Filialen. Guido Fluri kaufte Anfang 2014 das Unternehmen für 5

Millionen Franken von der deutschen Ludwig Görtz Gruppe.



