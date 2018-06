Fortec steht vor Zukauf im Segment Datenvisualisierung, Finanzierung soll über eine Kapitalerhöhung erfolgen DGAP-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Fortec steht vor Zukauf im Segment Datenvisualisierung, Finanzierung soll über eine Kapitalerhöhung erfolgen 27.06.2018 / 16:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fortec vor Zukauf im Segment Datenvisualisierung - Finanzierung über Kapitalerhöhung Die Fortec Elektronik AG will sich im Segment Datenvisualisierung weiter verstärken und beabsichtigt, hierzu ein Unternehmen mit Positionierung im europäischen Markt zu erwerben. Von dem Erwerb verspricht sich Fortec, die Wettbewerbsposition in diesem Wachstums- bzw. Zukunftsmarkt signifikant zu verbessern und die Margen in diesem Geschäftsfeld auf einem höheren Niveau zu stabilisieren. Der Vorstand geht nach heutigem Kenntnisstand davon aus, dass die Akquisition bei erfolgreichem Abschluss der Vertragsverhandlungen zeitnah erfolgen kann. Der Kaufpreis in Euro liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Der Kaufpreis soll durch Inanspruchnahme des Kapitalmarkts unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals I finanziert werden. Hierzu soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 295.493 durch Ausgabe von bis zu 295.493 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen rechnerischen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 ("Neue Aktien") erhöht werden. Die Neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren im In- und europäischen Ausland zu einem Preis von Euro 20,60 unter Ausschluss des Bezugsrechts angeboten. Der Platzierungspreis liegt um 4,63 Prozentpunkte unter dem Xetra-Schlusskurs vom 26.6.2018. Die Transaktion wird von der Lang & Schwarz Broker GmbH, einer Tochtergesellschaft der börsennotierten Lang & Schwarz AG, Düsseldorf, begleitet. Kontakt: Sandra Maile, Vorstandssprecherin 27.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699201 27.06.2018 CET/CEST

ISIN DE0005774103

AXC0246 2018-06-27/16:45