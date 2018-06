Venezuelas Wirtschaft ist völlig kaputt, mittlerweile mangelt es sogar an fließendem Wasser. Wer zu den Reicheren zählt, kann das Problem umgehen - und sich privat einen Brunnen bohren lassen.

Es war jedes Mal ein frustrierendes Glücksspiel, wenn Elizabeth Robles in Caracas ihren Wasserhahn aufdrehte. Würde es fließen, tröpfeln oder ganz trocken bleiben? Eine Alltagsszene in Venezuela, wo sich die schwere Wirtschaftskrise unter Präsident Nicolás Maduro mittlerweile auch massiv auf die Wasserversorgung auswirkt.

In Robles' Apartmentkomplex floss das kostbare Nass anfangs an einem oder zwei Tagen in der Woche. Als Präsidentin der dortigen Vereinigung von Wohnungseigentümern entschloss sich die Venezolanerin zum Handeln, heuerte Lastwagen an, um den unterirdischen Vorratstank unter dem Gebäude in der schicken Wohngegend CampoAlegre anzufüllen. Mit etwas selbstauferlegter Rationierung reichte das, um die Einwohner mit Wasser zu versorgen - aber nur jeweils drei Mal am Tag, insgesamt eine Stunde lang. "Wenn du um fünf Uhr am späten Nachmittag verschwitzt nach Hause gekommen bist, konntest du nicht duschen", schildert Robles, eine Kleinunternehmerin und Rechtsanwältin.

Am Ende hatten die Hausbewohner die Nase voll. Da von der Regierung keine Abhilfe zu erwarten war, beschlossen sie, auf eigene Kosten neben dem Gebäude einen privaten Brunnen bohren zu lassen, für umgerechnet etwa 6000 Euro, 240 Euro pro Familie. Das konnten sie sich als gut betuchte Venezolaner leisten, wie auch andere in ihrer Nachbarschaft. Die Bewohner von mindestens drei weiteren Gebäuden an ihrer mit Bäumen gesäumten Straße in der Nähe des exklusivsten Freizeitclubs der Stadt haben dieselbe Firma zum Brunnenbohren angeheuert. Auch in anderen wohlhabenderen Gegenden von Caracas kommt das immer häufiger vor.

Für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...