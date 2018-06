Dow Jones - Achterbahnfahrt am Vormittag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average erreichte relativ zügig nach der jüngsten Betrachtung vom Montag das avisierte Kursziel auf der Unterseite "im Bereich 24.200 bis 24.300 Punkte", im Anschluss ging es danach direkt weiter bis unter 24.100 Punkte.

Die US-Futures haben seit heute Morgen eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich: Nach einem kleinen Crash am Vormittag ging es nach dem Mittag wieder gen Norden, nachdem sich Trump nun offenbar doch gegen harte Maßnahmen aussprach um chinesische Investitionen zu begrenzen.

Der Index wird 45 Minuten vor der Handelseröffnung in etwa auf dem gestrigen Schlusskursniveau getaxt. Wie die Nachricht vom Nachmittag eingeschätzt werden wird bleibt abzuwarten. Im Stundenchart handelt der Dow innerhalb eines intakten Abwärtstrendkanals. So lange der nicht gen Norden hin aufgelöst werden kann drohen erneute Abgaben in den Bereich 24.000 bis 24.100 Punkte.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2018 - 26.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 26.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX1SWB 31,61 20.650,00 6,38 31.07.2018 Dow Jones Index HW1SLB 25,01 21.650,00 8,87 31.07.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2018; 14:23 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX21LL 34,81 28.550,00 5,94 31.07.2018 DowJones Index HX1SGZ 18,48 26.650,00 10,78 31.07.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2018; 14:23 Uhr

