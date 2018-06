München (ots) - Digitale Innovationen in den Medien fördern - dieses erfolgreiche Konzept des Media Labs Bayern wird mit einem neuen Aufgabenzuschnitt gestärkt. Das hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder gestern im Rahmen der Vorstellung von digitalen Leuchtturmprojekten in Bayern verkündet. So kann das Media Lab zukünftig nicht nur Vor-Gründer, sondern auch Startups in späteren Phasen unterstützen, außerdem soll eine neue Zweigstelle des Media Lab in Ansbach entstehen. Ziel des zweiten Standorts in Bayern ist es, kreative Ideen, kreative Teams und kreativen Journalismus mit den gut aufgestellten Medienstudiengängen in Ansbach und mit Medienunternehmen zu verknüpfen.



"Bayern setzt voll auf die Digitalisierung. Wir investieren bewusst in Digitale Gründerzentren und in die Media Labs, um die Startup-Szene im Bereich Medien noch besser zu unterstützen. Das schafft neue Chancen für Gründerinnen und Gründer", sagte Medienminister Georg Eisenreich. "Mit der Ausweitung des erfolgreichen Coachings von Vor-Gründern auf Gründer unterstützen wir die Startup-Szene in den Medien noch nachhaltiger als bisher. Mit dem neuen Standort Ansbach bringen wir außerdem das erfolgreiche Konzept Media Lab nach Mittelfranken, wo sich die Hochschule Ansbach im Medienbereich profiliert. Das ist ein Gewinn für die Region und für den Medienstandort Bayern insgesamt."



Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sagte: "Das Media Lab hat sich mit kleinem Budget und großen Ideen innerhalb von nur drei Jahren zum deutschlandweit anerkannten Hub für Innovation im Medienbereich entwickelt. Wir freuen uns, dieses Know-how in Zukunft nicht nur im Bereich der Vor-Gründer, sondern auch an bestehende Startups und am neuen Standort in Ansbach weitergeben zu können."



Über das Media Lab Bayern



Das Media Lab Bayern fördert digitale Innovation in der Medienbranche. Als Inkubator hilft das Media Lab Talenten und Teams, ihre eigenen Journalismus- und Medienprojekte von der ersten Idee bis zur Gründung eines Start-ups aufzubauen. Das Media Lab Bayern ist seit Januar 2018 Teil der Medientage München GmbH und wird gefördert von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und dem Freistaat Bayern.



Das Kernprogramm des Media Labs ist das "Media Start-up Fellowship": Teams mit validierter Idee können hier in sechs Monaten ihren Prototypen entwickeln, ein Geschäftsmodell aufsetzen und ihr Start-up gründen. Das Media Lab bietet dafür Business-Coaching und Workshops sowie den Zugang zu Medien-Mentoren und Partnern. Die Teams erhalten zusätzlich Büroräume und 15.000 Euro Prototyping-Budget. Innovation fördert das Media Lab Bayern aber auch mit Hackathons, Barcamps, Meetups und Konferenzen, auf denen sich digitale Vordenker aus Journalismus, Development und Design austauschen und vernetzen können. In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung bietet das Media Lab Bayern 2018 erstmals ein Programm für Wissenschaftsjournalisten an, Rocking Science Journalism, bei dem mit Start-up-Methoden neue Angebote kreiert werden. Außerdem entwickelt das Media Lab Angebote für Medienhäuser, die von den im Lab entwickelten Innovationsmethoden profitieren möchten.



Mehr Infos unter www.media-lab.de



