Zürich (ots) - Arbeitgeber- und Branchenverbände aus Industrien

wie Pharma, Banken und Versicherungen mobilisieren gegen eine

Gesetzesänderung im Bereich der Familienzulagen. Diese Änderung würde

dazu führen, dass alle Kantone dazu verpflichtet würden, einen

Ausgleich zwischen Hochlohn- beziehungsweise Tieflohn-Branchen

einzuführen. «Mit der Einführung des schweizweiten Lastenausgleichs

müsste die Wirtschaft zusätzlich 200 Millionen Franken zugunsten

staatlicher Ausgleichskassen abliefern», sagt Balz Stückelberger,

Geschäftsführer von Arbeitgeber Banken, zur «Handelszeitung».

Insgesamt belaufe sich die Umverteilung dann auf eine

Viertelmilliarde Franken pro Jahr, nachdem schon heute 50 Millionen

von Verbandskassen an kantonale Ausgleichskassen abgeliefert werden.

Stückelberger spricht von einer «neuen Steuer».



Zusammen lobbyieren die Verbände für die Ablehnung einer Motion

des Urner Ständerats Isidor Baumann, die kommende Woche in der

Sozialkommission des Nationalrats behandelt wird. In einem

Positionspapier warnen die Arbeitgeber vor einer «Zerstückelung» der

landesweiten Ausgleichssysteme, zusätzlichen Verwaltungskosten und

dem Ende des Föderalismus. Betroffen von der Gesetzesänderung wären

vor allem wirtschaftsstarke Kantone wie Zürich, Basel-Stadt oder

Aargau, die heute keinen Lastenausgleich zwischen strukturstarken und

schwachen Familien-Ausgleichskassen kennen. CVP-Ständerat Baumann hat

dafür kein Verständnis: «Es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet

jene Branchen, die schon nur tiefe Löhne bezahlen können, auch noch

die höchsten Lohnabzüge für die Kindergelder haben.» Branchen wie die

Banken sollen sich beteiligen, findet er.



