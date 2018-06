Die britischen Geldhäuser sind laut der Bank of England ausreichend mit Kapital ausgestattet, um die Wirtschaft nach dem Brexit zu tragen.

Für den Fall eines harten Brexit vertraut die Notenbank in London auf die tragende Rolle der heimischen Geldhäuser für die Wirtschaft. Sie seien dafür ausreichend mit Kapital ausgestattet und bräuchten auch bei Turbulenzen an den Märkten keine zusätzlichen Mittel, teilte der finanzpolitische Ausschuss (FPC) der Bank of England am Mittwoch mit: "Der FPC ist weiter der Ansicht, dass das Bankensystem des Vereinigten Königreichs die Wirtschaft bei einem ungeordneten Brexit stützen könnte."



